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Есть вопросы к мужчинам, которые незаконно выехали из Украины - Зеленский отреагировал на идею призыва украинцев за рубежом

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 12:36  •  8941 просмотра

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Зеленский обратился к мужчинам, которые нелегально покинули Украину во время войны, отметив их обязанность либо служить в армии, либо поддерживать страну, платя налоги.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть вопросы к военнообязанным мужчинам, которые вне закона выехали из Украины во время войны. Важно не только защищать Украину на фронте, а также платить налоги в бюджет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, передает корреспондент УНН.

Детали

"Есть вопрос в украинских гражданах, которые выехали в начале войны. Выезжали люди. И это понятно была война. Никто не из людей не знал, что будет завтра. Мы открывали границы в любые государства", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос должна ли Эстония отправить мужчин призывного возраста обратно в Украину.

Он отметил, что в данной ситуации, вопрос не в украинских гражданах, которые выехали с самого начала войны, когда была открыта граница, а к тем, которые вне закона ее пересекли.

"Это вопрос к этим людям, этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. Есть обычное человеческое правило", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что одного военного обеспечивают шесть-восемь налогоплательщиков и "если мужчины мобилизационного возраста находятся в Украине и платят налоги, то они так же защищают государство, что также очень нужно".

"Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы. То есть в принципе, если мы хотим сохранить Украину, сохранить Европу, то все мы должны понимать: или мы помогаем Украине, или нет. Или мы граждане, которые на фронте, или мы граждане работающие и платящие налоги. Потому что не будет денег на военного, значит не будет военного и не будет кому защищать Украину", - подчеркнул Президент.

Напомним,

Украина на официальном уровне пока не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации. Однако, консультации по этому поводу уже происходили.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Є питання до чоловіків, які незаконно виїхали з України - Зеленський відреагував на ідею призову українців за кордоном
Zelensky reacts to the idea of drafting Ukrainians abroad: We have questions for men who illegally left Ukraine
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