Це питання закону та справедливості: Зеленський про повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон

Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, маєш бути в Україні. І далі ти будеш воювати, або працювати. Так Президент Володимир Зеленський прокоментував питання про необхідність повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, в Україну, передає кореспондент УНН.

"Пояснити позицію України щодо тих хлопців, які мобілізаційного віку, але знаходяться за кордоном - це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок, людей, які не мобілізаційного віку, або дітей. Вони вільні. Це питання закону та справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом ти маєш бути в Україні. І далі ти будеш воювати, або не воювати. Ти будеш працювати", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що заробітна плата одного військового – це податки 6-8 людей.

"Я наводив цей приклад вже. В Україні не можна просто дихати повітрям, ми у війні. Тому, ти або працюєш, або воюєш. Тому що заробітна плата одного військового – це податки 6-8 людей. Тому це питання про справедливість. Ти можеш працювати й не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти повинен сплачувати податки. В цілому це справедливо сплачувати податки, але в час війни – це стоїть дуже гостро. Це питання справедливості", - заявив Зеленський.

Також він прокоментував те, що Україні не вистачає військовослужбовців.

"Завжди людей не вистачає. Ми боремося проти російської федерації, яка не рахує людей. І вона може мобілізовувати своїх людей, тому що вона мобілізовує "трупи". Вони знають, що вони мобілізовують "трупи". Вони мобілізовують м'ясо. Їм все одно повернеться ця людина, не повернеться. Нам не все одно. Тому завжди буде не вистачати проти тієї держави, яка тримає людей як рабів й кидає їх під танки", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що наразі є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які поза законом виїхали з України під час війни.