Свириденко очертила стратегию ускорения экономического роста Украины на ближайшие полтора года

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала о плане роста украинской экономик в следующие 12-18 месяцев с помощью американских партнеров. Пошагово этот план Юлия Свириденко расписала в колонке "Почему экономика Украины во время войны демонстрирует неожиданные успехи" для американского журнала TIME, передает УНН.

Несмотря на столько неблагоприятных прогнозов, настойчивость Украины оправдалась, во многом благодаря смелости предпринимателей и поддержке наших международных партнеров. Теперь наша стратегия на 2024 год понятна: мы будем ускорять восстановление, стимулировать развитие промышленного сектора, наращивать экспорт, привлекать больше инвестиций в реальные сектора экономики и, в целом, создавать новые инвестиционные возможности. - подчеркнула Свириденко.

Детали

Свириденко отметила, что этот рост необходим для экономической самодостаточности Украины. Чтобы украинцы могли покрывать большинство расходов на войну и быть менее зависимыми от международной финансовой помощи.

Минэкономики сейчас работает над рядом конкретных шагов, реализация которых в следующие 12-18 месяцев будет способствовать тому, что украинская экономика продолжит расти. В частности, в планах реализация четырехлетней программы на 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов), предложенной ЕС.

Свириденко подчеркнула, что над разработкой плана Минэкономики работали совместно с американскими партнерами.

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Министр отметила, что сейчас самый высокий приоритет - возможность беспрепятственно продавать украинские товары по всему миру.

В 2021 году наш среднемесячный экспортный доход составлял 5,6 миллиарда долларов. Когда в июле истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, сумма уменьшилась до 2,5 миллиарда долларов. Запуск собственного Альтернативного черноморского коридора безопасных судоходных путей привел к успеху, обеспечив стабильный рост: морские грузовые перевозки выросли на 70% в ноябре по сравнению с октябрем. И вырос до 30,7% в декабре по сравнению с ноябрем. Мы ожидаем, что этот рост продолжится. - прогнозирует министр.

Развитие логистической и транспортной инфраструктуры также остается ключевым элементом сотрудничества Украины с США и ЕС.

Свириденко отметила, что Украина активно увеличивает пропускную способность дорог солидарности между Украиной и ЕС, прежде всего в Молдове и Румынии. Работают над совершенствованием железной дороги. Кроме того, в феврале планируется открытие нового причала в порту Констанца, что позволит перегружать украинскую продукцию с барж на большие морские суда

Среди важных задач - восстановление энергетики. Благодаря огромным усилиям наших энергетиков, значительная часть украинских энергосистем, поврежденных российскими нападениями, была отремонтирована. Но экономика Украины еще не может работать на полную мощность в зимние месяцы.

Мы будем продолжать развивать производство электроэнергии в течение года, главным образом с помощью атомной энергетики, зеленой энергетики и соединений с электросетью ЕС. Следует отметить, что сейчас Украина полностью интегрирована в общий рынок электроэнергии ЕС. - подчеркнула Свириденко.

Еще одним приоритетом является развитие украинского ОПК. Сейчас он составляет 3,6% ВВП Украины. Сейчас оборонный сектор обеспечивает 3,6% ВВП Украины, но его потенциал значительно больше. Правительство работает над локализацией производства вооружения в нашей стране.

Мы живем в ситуации, когда обеспечение технологического превосходства над врагом становится ключевым двигателем промышленного производства и инноваций, и чрезвычайно важно максимально локализовать производство вооружений - как для экономического роста, так и для национальной безопасности. Для этого одной из наших целей на 2024 год является запуск пяти совместных предприятий в Украине вместе с западными производителями оружия, которые будут предусматривать обмен передовыми технологиями в партнерстве с Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon. - подчеркнула Юлия Свириденко.

Еще одним приоритетом, по словам Юлии Свириденко, является привлечение иностранных инвестиций.

Также важный шаг - передача Украине замороженных за рубежом российских активов. Сейчас они оцениваются примерно в €300 млрд. Эти активы приносят проценты, только в ЕС речь идет о ежегодных доходах в €4-6 млрд. Украинское правительство рассчитывает, что эти средства будут переданы нашему государству, как компенсация за все преступления рф и нанесенный ущерб.

Также Украина рассчитывает, что в феврале на очередном саммите Европейская Комиссия примет решение о выделении €50 млрд по программе Ukraine Facility.