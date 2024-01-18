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Свириденко окреслила стратегію прискорення економічного зростання України на найближчі півтора року

Свириденко окреслила стратегію прискорення економічного зростання України на найближчі півтора року

Київ • УНН

 • 34866 перегляди

Міністр економіки України Юлія Свириденко деталізувала стратегічний план стимулювання економічного зростання та зменшення залежності від міжнародної допомоги шляхом збільшення експорту, промислового розвитку та залучення інвестицій. Ключові компоненти включають запропоновану ЄС програму на 50 мільярдів євро, безперешкодний продаж українських товарів по всьому світу, розвиток інфраструктури та локалізацію виробництва озброєнь.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла про план зростання української економік у наступні 12-18 місяців із допомогою американських партнерів. Покроково цей план Юлія Свириденко розписала у колонці "Чому економіка України під час війни демонструє неочікувані успіхи" для американського журналу TIME, передає УНН.

Попри стільки несприятливих прогнозів, наполегливість України виправдалася, багато в чому завдяки сміливості підприємців і підтримці наших міжнародних партнерів. Тепер наша стратегія на 2024 рік зрозуміла: ми будемо прискорювати відновлення, стимулювати розвиток промислового сектору, нарощувати експорт, залучати більше інвестицій у реальні сектори економіки та, загалом, створювати нові інвестиційні можливості. 

– наголосила Свириденко.

Деталі

Свириденко наголосила, що це зростання необхідне для економічної самодостатності України. Аби українці могли покривати більшість витрат на війну  і бути менш залежними від міжнародної фінансової допомоги.

Мінекономіки нині працює над низкою конкретних кроків, реалізація яких у наступні 12-18 місяців сприятиме тому, що українська економіка продовжить зростати. Зокрема, у планах реалізація чотирирічної програми на 50 мільярдів євро (55 мільярдів доларів), запропонованої ЄС.

Свириденко підкреслила, що над розробкою плану Мінкономіки працювали спільно з американськими партнерами.

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Міністерка зазначила, що нині найвищий пріоритет — можливість безперешкодно продавати українські товари по всьому світу. 

У 2021 році наш середньомісячний експортний дохід становив 5,6 мільярда доларів. Коли в липні закінчився термін дії Чорноморської зернової ініціативи, сума зменшилася до 2,5 мільярда доларів. Запуск власного Альтернативного чорноморського коридору безпечних судноплавних шляхів призвів до успіху, забезпечивши стабільне зростання: морські вантажні перевезення зросли на 70% у листопаді порівняно з жовтнем. І зріс до 30,7% у грудні порівняно з листопадом. Ми очікуємо, що це зростання продовжиться.

– прогнозує міністерка.

Розвиток логістичної та транспортної інфраструктури також залишається ключовим елементом співпраці України із США та ЄС.

Свириденко зазначила, що Україна активно збільшує пропускну спроможність доріг солідарності між Україною та ЄС, насамперед у Молдові та Румунії. Працюють над вдосконаленням залізниці. Крім того, в лютому планується відкриття нового причалу у порту Констанца, що дозволить перевантажувати українську продукцію з барж на великі морські судна

Серед важливих завдань – відновлення енергетики. Завдяки величезним зусиллям наших енергетиків, значна частина українських енергосистем, пошкоджених російськими нападами, була відремонтована. Але економіка України ще не може працювати на повну потужність у зимові місяці.

Ми продовжуватимемо розвивати виробництво електроенергії протягом року, головним чином за допомогою атомної енергетики, зеленої енергетики та з’єднань з електромережею ЄС. Слід зазначити, що зараз Україна повністю інтегрована в спільний ринок електроенергії ЄС.

– підкреслила Свириденко.

Ще одним пріоритетом є розвиток українського ОПК. Зараз він становить 3,6% ВВП України. Зараз оборонний сектор забезпечує 3,6% ВВП України, але його потенціал значно більший. Уряд працює над локалізацією виробництва озброєння в нашій країні. 

Ми живемо в ситуації, коли забезпечення технологічної переваги над ворогом стає ключовим рушієм промислового виробництва та інновацій, і надзвичайно важливо максимально локалізувати виробництво озброєнь – як для економічного зростання, так і для національної безпеки. Для цього однією з наших цілей на 2024 рік є запуск п’яти спільних підприємств в Україні разом із західними виробниками зброї, які передбачатимуть обмін передовими технологіями у партнерстві з Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та Raytheon.

 – підкреслила Юлія Свириденко.

Ще одним пріоритетом, за словами Юлії Свириденко, є залучення іноземних інвестицій. 

Також важливий крок – передача Україні заморожених за кордоном російських активів. Зараз вони оцінюються приблизно в €300 млрд. Ці активи приносять відсотки, тільки в ЄС йдеться про щорічні прибутки у €4-6 млрд. Український Уряд розраховує, що ці кошти будуть передані нашій державі, як компенсація за всі злочини рф та завдані збитки.

Також Україна розраховує, що у лютому на черговому саміті Європейська Комісія ухвалить рішення про виділення  €50 млрд за програмою Ukraine Facility.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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