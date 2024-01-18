"Інфраструктурні рішення, житло, робочі місця" - заступник міністра економіки про те, як заохотити людей повертатися до України

Уряди України та Німеччини працюють над рішенням, яке заохотить українців до повернення. Заступник міністра економіки Тарас Качка під час дискусії в Українському домі в Давосі розповів, що український уряд для заохочення повертатися людей до України може їм запропонувати різну підтримку, передає УНН.

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Як зазначив Качка, Україна була джерелом економічної еміграції до Польщі, Чехії та Німеччини ще до повномасштабного вторгнення.

"З 24 лютого 2022 року ці країни відкрили для наших людей свої кордони, за що ми їм дуже вдячні. При цьому ми хочемо, щоб ці люди повернулися. Але ми знаємо про те, що Польща, Німеччина та Чеська Республіка змагаються за українців. Бо для цих країн ринок зайнятості - це осердя реформи їхнього виробництва для досягнення зростання ВВП", - сказав Качка.

Він додав, що ці країни допомагають українцям, докладають багато зусиль, щоб інтегрувати українців в місцеве середовище, але і водночас вони не маніпулюють питанням щодо повернення наших людей.

"Ми бачимо бажання наших партнерів мати з нами спільну політику в цій галузі. Ми можемо сказати, що український та німецький уряди можуть допомогти людині повернутися з Німеччини до України. Ми, зі своєї сторони, можемо запропонувати їм підтримку, що стосуються інфраструктури, квартир, робочих місць, а Німеччина може частину соціальної допомоги, що надає українським біженцям, скерувати на повернення їх в Україну", - додав заступник міністра.

За його словами, на цю тему лише розпочалися переговори, конкретного рішення не варто чекати ані в цьому, ані в наступному році, але "пізніше буде".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання про необхідність повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, в Україну.

Зеленський наголосив на відповідальності громадян - або платити податки, або воювати, оскільки країна перебуває у стані війни.