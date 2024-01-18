"Инфраструктурные решения, жилье, рабочие места" - замминистра экономики о том, как поощрить людей возвращаться в Украину

Правительства Украины и Германии работают над решением, которое поощрит украинцев к возвращению. Заместитель министра экономики Тарас Качка во время дискуссии в Украинском доме в Давосе рассказал, что украинское правительство для поощрения возвращаться людей в Украину может им предложить различную поддержку, передает УНН.

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Как отметил Качка, Украина была источником экономической эмиграции в Польшу, Чехию и Германию еще до полномасштабного вторжения.

"С 24 февраля 2022 года эти страны открыли для наших людей свои границы, за что мы им очень благодарны. При этом мы хотим, чтобы эти люди вернулись. Но мы знаем о том, что Польша, Германия и Чешская Республика соревнуются за украинцев. Потому что для этих стран рынок занятости - это сердцевина реформы их производства для достижения роста ВВП", - сказал Качка.

Он добавил, что эти страны помогают украинцам, прилагают много усилий, чтобы интегрировать украинцев в местную среду, но и в то же время они не манипулируют вопросом о возвращении наших людей.

"Мы видим желание наших партнеров иметь с нами общую политику в этой области. Мы можем сказать, что украинское и немецкое правительства могут помочь человеку вернуться из Германии в Украину. Мы, со своей стороны, можем предложить им поддержку, касающиеся инфраструктуры, квартир, рабочих мест, а Германия может часть социальной помощи, предоставляемой украинским беженцам, направить на возвращение их в Украину", - добавил замминистра.

По его словам, на эту тему только начались переговоры, конкретного решения не стоит ждать ни в этом, ни в следующем году, но "позже будет".

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о необходимости возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу, в Украину.

Зеленский отметил ответственность граждан - или платить налоги, или воевать, поскольку страна находится в состоянии войны.