Україна, Румунія та Молдова створять регіональний кіберальянс - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) Ради національної безпеки і оборони України працює над створенням регіонального кіберальянсу за участі України, Румунії та Молдови. Про це інформує РНБО, передає УНН.

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Зазначається, що мета кіберальянсу – практична взаємодія у протидії кібер та гібридним загрозам, насамперед з боку рф.

Альянс також посилить співпрацю України, Румунії та Республіки Молдова в обміні інформацією про кіберзагрози, спільній розробці та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту, підготовці фахівців, зокрема для проведення спільних заходів кібероборони, підвищенні стійкості критичної інфраструктури та захисті демократичних інституцій - йдеться у дописі РНБО.

Серед керівних принципів альянсу – можливість спільної відповіді та реагування на кібератаки, що створюють загрози для національної безпеки союзників, та відкритість, що передбачає можливість приєднання нових учасників серед країн, які поділяють спільні демократичні цінності й стратегічні пріоритети.

росія як країна-терорист використовує кіберпростір для реалізації загроз безпеці та стабільності демократичного світу. Альянс стане платформою, що дозволить посилити колективну кібербезпеку країн-учасниць та виробити дієві механізми протидії цим загрозам - заявила Наталія Ткачук, секретар НКЦК.

В ході консультацій свою готовність долучитися до формування альянсу висловив голова Держспецзв’язку Олександр Потій, наголосивши на важливості посилення кіберстійкості регіонів. Представник МЗС України заявив про актуальність створення нових дієвих механізмів міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки та розвитку кібердипломатії.

Нагадаємо

З початку 2025 року CERT-UA щодня фіксує близько 15 кібератак, основним джерелом яких є рф. Фахівці виділяють деструктивні атаки, кібершпигунство та фінансово вмотивовані атаки.

В Україні виявлено понад 500 кіберінцидентів, націлених на урядові та оборонні структури - Держспецзв’язку