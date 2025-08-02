Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс - СНБО
Киев • УНН
Национальный координационный центр кибербезопасности Украины работает над созданием регионального киберальянса. Целью является противодействие киберугрозам, прежде всего со стороны РФ, и усиление сотрудничества в обмене информацией.
Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) Совета национальной безопасности и обороны Украины работает над созданием регионального киберальянса с участием Украины, Румынии и Молдовы. Об этом информирует СНБО, передает УНН.
Детали
Отмечается, что цель киберальянса – практическое взаимодействие в противодействии кибер- и гибридным угрозам, прежде всего со стороны РФ.
Альянс также усилит сотрудничество Украины, Румынии и Республики Молдова в обмене информацией о киберугрозах, совместной разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта, подготовке специалистов, в частности для проведения совместных мероприятий киберобороны, повышении устойчивости критической инфраструктуры и защите демократических институтов
Среди руководящих принципов альянса – возможность совместного ответа и реагирования на кибератаки, создающие угрозы для национальной безопасности союзников, и открытость, предусматривающая возможность присоединения новых участников среди стран, разделяющих общие демократические ценности и стратегические приоритеты.
Россия как страна-террорист использует киберпространство для реализации угроз безопасности и стабильности демократического мира. Альянс станет платформой, которая позволит усилить коллективную кибербезопасность стран-участниц и выработать действенные механизмы противодействия этим угрозам
В ходе консультаций свою готовность присоединиться к формированию альянса выразил глава Госспецсвязи Александр Потий, подчеркнув важность усиления киберустойчивости регионов. Представитель МИД Украины заявил об актуальности создания новых действенных механизмов международного взаимодействия в сфере кибербезопасности и развития кибердипломатии.
Напомним
С начала 2025 года CERT-UA ежедневно фиксирует около 15 кибератак, основным источником которых является РФ. Специалисты выделяют деструктивные атаки, кибершпионаж и финансово мотивированные атаки.
В Украине выявлено более 500 киберинцидентов, нацеленных на правительственные и оборонные структуры - Госспецсвязи21.07.25, 11:21 • 3007 просмотров