Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) Совета национальной безопасности и обороны Украины работает над созданием регионального киберальянса с участием Украины, Румынии и Молдовы. Об этом информирует СНБО, передает УНН.

Отмечается, что цель киберальянса – практическое взаимодействие в противодействии кибер- и гибридным угрозам, прежде всего со стороны РФ.

Альянс также усилит сотрудничество Украины, Румынии и Республики Молдова в обмене информацией о киберугрозах, совместной разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта, подготовке специалистов, в частности для проведения совместных мероприятий киберобороны, повышении устойчивости критической инфраструктуры и защите демократических институтов