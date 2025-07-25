В Україні фіксують з початку року близько 15 кібератак щодня - Держспецзвʼязку

Від початку 2025 року Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA фіксує в середньому 15 кібератак на день. Про це повідомляє Держспецзвʼязку, пише УНН.

Деталі

Також команда відслідковує понад 150 кластерів кіберзагроз (UAC). Зазначається, що основним джерелом кібератак залишається рф.

Фахівці виокремлюють деструктивні атаки, кібершпигунство, фінансово вмотивовані атаки.

Зокрема, йдеться про:

UAC-0010 або Gamaredon/Primitive Bear/Aqua Blizzard (одна з найбільших загроз);

UAC-0184, UAC-0200 (спеціалізуються на атаках на військовослужбовців);

UAC-0218 / UAC-0219 (викрадення даних);

UAC-0050, UAC-0006 (є найактивнішими фінансово вмотивованими кластерами) тощо.

Кіберскладова є невід’ємною частиною сучасної війни. Тактики, техніки та процедури хакерів постійно змінюються, вимагаючи безперервного моніторингу, дослідження їхньої активності та обміну інформацією на міжнародному рівні. Продовжуємо докладати максимум зусиль для захисту українського кіберпростору - резюмують у повідомленні.

Нагадаємо

Система виявлення вразливостей Держспецзв’язку опрацювала понад 3,8 мільйона подій інформаційної безпеки у першому півріччі 2025 року, виявивши 535 кіберінцидентів. Основними цілями атак стали урядові та оборонні структури, а також органи місцевого самоврядування.

Україна висловила солідарність із союзниками у відповідь на кібератаки рф