Україна висловила солідарність із союзниками у відповідь на кібератаки рф

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив у підтримці з боку України європейських держав, які зазнали російських кібератак. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає УНН.

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Сибіга заявив, що Україна "повністю солідарна з ЄС, Великою Британією та іншими міжнародними партнерами, які стали об'єктом наполегливих гібридних кампаній росії".

"Україна має унікальний досвід протидії гібридним загрозам та кібератакам Росії. У тісній співпраці з нашими партнерами ми продовжуватимемо робити свій внесок, зміцнюючи нашу колективну стійкість до кіберзагроз та посилюючи нашу спільну безпеку", – додав глава МЗС.

Нагадаємо

Велика Британія наклала нові санкції на російські шпигунські підрозділи та 18 офіцерів військової розвідки. Про це повідомило британське Міністерство закордонних справ.

За даними британського уряду, йдеться про три підрозділи російської військової розвідки (головне розвідувальне управління), а також про 18 офіцерів цих підрозділів. Їх звинувачують у проведенні зловмисної кіберактивності впродовж багатьох років у Британії, а також у причетності до злочинів у Маріуполі та намаганні вбити колишнього офіцера гру сергія скрипаля і його доньку юлію в 2018 році.

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