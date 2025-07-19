Украина выразила солидарность с союзниками в ответ на кибератаки РФ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о полной солидарности Украины с ЕС, Великобританией и другими партнерами, которые подверглись гибридным кампаниям России. Украина готова делиться опытом противодействия киберугрозам для укрепления коллективной безопасности.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил в поддержке со стороны Украины европейских государств, подвергшихся российским кибератакам. Об этом он написал в социальной сети Х, передает УНН.
Детали
Сибига заявил, что Украина "полностью солидарна с ЕС, Великобританией и другими международными партнерами, которые стали объектом настойчивых гибридных кампаний России".
"Украина имеет уникальный опыт противодействия гибридным угрозам и кибератакам России. В тесном сотрудничестве с нашими партнерами мы будем продолжать вносить свой вклад, укрепляя нашу коллективную устойчивость к киберугрозам и усиливая нашу общую безопасность", – добавил глава МИД.
Напомним
Великобритания наложила новые санкции на российские шпионские подразделения и 18 офицеров военной разведки. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.
По данным британского правительства, речь идет о трех подразделениях российской военной разведки (главное разведывательное управление), а также о 18 офицерах этих подразделений. Их обвиняют в проведении злонамеренной киберактивности на протяжении многих лет в Британии, а также в причастности к преступлениям в Мариуполе и попытке убить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году.
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