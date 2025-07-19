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Украина выразила солидарность с союзниками в ответ на кибератаки РФ

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о полной солидарности Украины с ЕС, Великобританией и другими партнерами, которые подверглись гибридным кампаниям России. Украина готова делиться опытом противодействия киберугрозам для укрепления коллективной безопасности.

Украина выразила солидарность с союзниками в ответ на кибератаки РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил в поддержке со стороны Украины европейских государств, подвергшихся российским кибератакам. Об этом он написал в социальной сети Х, передает УНН.

Детали

Сибига заявил, что Украина "полностью солидарна с ЕС, Великобританией и другими международными партнерами, которые стали объектом настойчивых гибридных кампаний России".

"Украина имеет уникальный опыт противодействия гибридным угрозам и кибератакам России. В тесном сотрудничестве с нашими партнерами мы будем продолжать вносить свой вклад, укрепляя нашу коллективную устойчивость к киберугрозам и усиливая нашу общую безопасность", – добавил глава МИД.

Напомним

Великобритания наложила новые санкции на российские шпионские подразделения и 18 офицеров военной разведки. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

По данным британского правительства, речь идет о трех подразделениях российской военной разведки (главное разведывательное управление), а также о 18 офицерах этих подразделений. Их обвиняют в проведении злонамеренной киберактивности на протяжении многих лет в Британии, а также в причастности к преступлениям в Мариуполе и попытке убить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году.

В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров: подробности17.07.25, 00:55 • 98002 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаТехнологии
Андрей Сибига
Европейский Союз
Великобритания
Украина
Мариуполь
Tesla
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