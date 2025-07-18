Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився у "чорному списку"

Велика Британія запровадила нові санкції проти росії – під обмеження потрапили кілька російських шпигунських підрозділів та 18 офіцерів військової розвідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй.

Деталі

За даними британського уряду, йдеться про три підрозділи російської військової розвідки (головне розвідувальне управління), а також про 18 офіцерів цих підрозділів. Їх звинувачують у проведенні зловмисної кіберактивності впродовж багатьох років у Британії, а також у причетності до злочинів у Маріуполі та намаганні вбити колишнього офіцера гру сергія скрипаля і його доньку юлію в 2018 році.

Зокрема, під санкціями опинився підрозділ 26165, який у 2022 році проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти нанести ракетні удари по Маріуполю. На їх совісті - знищення будівлі драматичного театру, де загинуло понад сотні людей, серед яких були діти.

Британська влада опублікувала повний список представників гур рф, які опинились під санкціями:

Александр Осадчук;

Євгеній Серєбряков;

Анатолій Ковальов;

Артьом Очіченко;

161-й спеціалізований навчальний центр (в/ч 29155) гру рф;

Владіслав Боровков;

Ніколай Корчагін;

Юрій Дєнісов;

Віталій Шевченко;

Іван Єрмаков;

Алєксей Лукашев;

Сергєй Васюк;

Андрей Баранов;

Алєксей Моренец;

Сергєй Моргачов;

Артьом Малишєв;

Юрій Шиколенко;

Віктор Нєтикшо;

Дмітрій Міхайлов;

Артьом Курєєв;

Анна Замараєва;

Віктор Луковенко.

Також під санкціями опинились:

Головний центр спеціальних технологій (ГЦСТ) (в/ч 74455) гру рф;

85-й Головний центр спеціального призначення (ГЦСП) (в/ч 26165) гру рф

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф.