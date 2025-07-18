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Financial Times
Вашингтон пост

Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився у "чорному списку"

Київ • УНН

 • 1928 перегляди

Велика Британія наклала нові санкції на російські шпигунські підрозділи та 18 офіцерів військової розвідки. Про це повідомило британське Міністерство закордонних справ.

Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився у "чорному списку"

Велика Британія запровадила нові санкції проти росії – під обмеження потрапили кілька російських шпигунських підрозділів та 18 офіцерів військової розвідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй.

Деталі

За даними британського уряду, йдеться про три підрозділи російської військової розвідки (головне розвідувальне управління), а також про 18 офіцерів цих підрозділів. Їх звинувачують у проведенні  зловмисної кіберактивності впродовж багатьох років у Британії, а також у причетності до злочинів у Маріуполі та намаганні вбити колишнього офіцера гру сергія скрипаля і його доньку юлію в 2018 році.

Зокрема, під санкціями опинився підрозділ 26165, який у 2022 році проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти нанести ракетні удари по Маріуполю. На їх совісті - знищення будівлі драматичного театру, де загинуло понад сотні людей, серед яких були діти.

Британська влада опублікувала повний список представників гур рф, які опинились під санкціями:

  • Александр Осадчук;
    • Євгеній Серєбряков;
      • Анатолій Ковальов;
        • Артьом Очіченко;
          • 161-й спеціалізований навчальний центр (в/ч 29155) гру рф;
            • Владіслав Боровков;
              • Ніколай Корчагін;
                • Юрій Дєнісов;
                  • Віталій Шевченко;
                    • Іван Єрмаков;
                      • Алєксей Лукашев;
                        • Сергєй Васюк;
                          • Андрей Баранов;
                            • Алєксей Моренец;
                              • Сергєй Моргачов;
                                • Артьом Малишєв;
                                  • Юрій Шиколенко;
                                    • Віктор Нєтикшо;
                                      • Дмітрій Міхайлов;
                                        • Артьом Курєєв;
                                          • Анна Замараєва;
                                            • Віктор Луковенко.

                                               Також під санкціями опинились:

                                              • Головний центр спеціальних технологій (ГЦСТ) (в/ч 74455) гру рф;
                                                • 85-й Головний центр спеціального призначення (ГЦСП) (в/ч 26165) гру рф

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                                                  Євген Устименко

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