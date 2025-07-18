Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився у "чорному списку"
Київ • УНН
Велика Британія наклала нові санкції на російські шпигунські підрозділи та 18 офіцерів військової розвідки. Про це повідомило британське Міністерство закордонних справ.
Велика Британія запровадила нові санкції проти росії – під обмеження потрапили кілька російських шпигунських підрозділів та 18 офіцерів військової розвідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй.
Деталі
За даними британського уряду, йдеться про три підрозділи російської військової розвідки (головне розвідувальне управління), а також про 18 офіцерів цих підрозділів. Їх звинувачують у проведенні зловмисної кіберактивності впродовж багатьох років у Британії, а також у причетності до злочинів у Маріуполі та намаганні вбити колишнього офіцера гру сергія скрипаля і його доньку юлію в 2018 році.
Зокрема, під санкціями опинився підрозділ 26165, який у 2022 році проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти нанести ракетні удари по Маріуполю. На їх совісті - знищення будівлі драматичного театру, де загинуло понад сотні людей, серед яких були діти.
Британська влада опублікувала повний список представників гур рф, які опинились під санкціями:
- Александр Осадчук;
- Євгеній Серєбряков;
- Анатолій Ковальов;
- Артьом Очіченко;
- 161-й спеціалізований навчальний центр (в/ч 29155) гру рф;
- Владіслав Боровков;
- Ніколай Корчагін;
- Юрій Дєнісов;
- Віталій Шевченко;
- Іван Єрмаков;
- Алєксей Лукашев;
- Сергєй Васюк;
- Андрей Баранов;
- Алєксей Моренец;
- Сергєй Моргачов;
- Артьом Малишєв;
- Юрій Шиколенко;
- Віктор Нєтикшо;
- Дмітрій Міхайлов;
- Артьом Курєєв;
- Анна Замараєва;
- Віктор Луковенко.
Також під санкціями опинились:
- Головний центр спеціальних технологій (ГЦСТ) (в/ч 74455) гру рф;
- 85-й Головний центр спеціального призначення (ГЦСП) (в/ч 26165) гру рф
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф.