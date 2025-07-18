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САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
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САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times
Вашингтон Пост

Британия ввела новые санкции против россии: кто оказался в "черном списке"

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Великобритания наложила новые санкции на российские шпионские подразделения и 18 офицеров военной разведки. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

Британия ввела новые санкции против россии: кто оказался в "черном списке"

Великобритания ввела новые санкции против россии – под ограничения попали несколько российских шпионских подразделений и 18 офицеров военной разведки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций.

Новость дополняется…

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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