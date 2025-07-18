Британия ввела новые санкции против россии: кто оказался в "черном списке"
Киев • УНН
Великобритания наложила новые санкции на российские шпионские подразделения и 18 офицеров военной разведки. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.
Великобритания ввела новые санкции против россии – под ограничения попали несколько российских шпионских подразделений и 18 офицеров военной разведки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций.