Понад 500 кіберінцидентів і 9 тисяч критичних подій виявлено у І півріччі 2025 року - Держспецзв’язку
Київ • УНН
Система виявлення вразливостей Держспецзв’язку опрацювала понад 3,8 мільйона подій інформаційної безпеки у першому півріччі 2025 року, виявивши 535 кіберінцидентів. Основними цілями атак стали урядові та оборонні структури, а також органи місцевого самоврядування.
Система виявлення вразливостей (СВВ) Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку опрацювала у першому півріччі 2025 року понад 3,8 мільйона подій інформаційної безпеки. Майже 9 тисяч із них були класифіковані як критичні та потребували негайного втручання фахівців. Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише УНН.
Деталі
У результаті аналізу аналітиками безпеки було виявлено та опрацьовано 535 підтверджених кіберінцидентів. Основними цілями атак традиційно стали урядові та оборонні структури, а також органи місцевого самоврядування.
Найпоширенішими типами загроз за цей період стали:
- сканування мереж – 34,55%;
- спроби експлуатації вразливостей – 23,66%;
- невизначені інциденти – 14,26%;
- шкідливі підключення – 13,67%;
- зараження шкідливим програмним забезпеченням – 7,73%.
Найактивнішими угрупованнями, що атакували інформаційні ресурси України, стали: UAC-0010 (кібершпигунство) – 164 кіберінциденти, UAC-0050 (викрадення коштів) – 25 кіберінцидентів, та UAC-0202 (інформаційно-психологічні операції) – 16 кіберінцидентів. Загалом на ці три угруповання припало 38% усіх атак за звітний період.
Держспецзв’язку продовжує розширювати покриття Системи: за перше півріччя було встановлено 11 нових сенсорів збору мережевої телеметрії (NDR) та забезпечено захист понад 40 тисяч серверів та робочих станцій за допомогою підсистеми захисту кінцевих точок (EDR)
Довідково
Система виявлення вразливостей – потужний інструмент, що складається зі складної мережі сенсорів, які постійно моніторять підозрілу активність у мережах державних установ та об'єктів критичної інфраструктури.
Держспецзв'язку: спецслужби рф активізували спроби зламу акаунтів, під прицілом держслужбовці та військові05.06.25, 11:32 • 1996 переглядiв