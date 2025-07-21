Понад 500 кіберінцидентів і 9 тисяч критичних подій виявлено у І півріччі 2025 року - Держспецзв’язку

Система виявлення вразливостей (СВВ) Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку опрацювала у першому півріччі 2025 року понад 3,8 мільйона подій інформаційної безпеки. Майже 9 тисяч із них були класифіковані як критичні та потребували негайного втручання фахівців. Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише УНН.

Деталі

У результаті аналізу аналітиками безпеки було виявлено та опрацьовано 535 підтверджених кіберінцидентів. Основними цілями атак традиційно стали урядові та оборонні структури, а також органи місцевого самоврядування.

Найпоширенішими типами загроз за цей період стали:

сканування мереж – 34,55%;

спроби експлуатації вразливостей – 23,66%;

невизначені інциденти – 14,26%;

шкідливі підключення – 13,67%;

зараження шкідливим програмним забезпеченням – 7,73%.

Найактивнішими угрупованнями, що атакували інформаційні ресурси України, стали: UAC-0010 (кібершпигунство) – 164 кіберінциденти, UAC-0050 (викрадення коштів) – 25 кіберінцидентів, та UAC-0202 (інформаційно-психологічні операції) – 16 кіберінцидентів. Загалом на ці три угруповання припало 38% усіх атак за звітний період.

Держспецзв’язку продовжує розширювати покриття Системи: за перше півріччя було встановлено 11 нових сенсорів збору мережевої телеметрії (NDR) та забезпечено захист понад 40 тисяч серверів та робочих станцій за допомогою підсистеми захисту кінцевих точок (EDR) - йдеться у повідомленні.

Довідково

Система виявлення вразливостей – потужний інструмент, що складається зі складної мережі сенсорів, які постійно моніторять підозрілу активність у мережах державних установ та об'єктів критичної інфраструктури.

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