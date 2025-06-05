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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

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Держспецзв'язку: спецслужби рф активізували спроби зламу акаунтів, під прицілом держслужбовці та військові

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Російські спецслужби намагаються зламати облікові записи українців за допомогою соціальної інженерії. Під прицілом популярний серед військових месенджер Signal.

Держспецзв'язку: спецслужби рф активізували спроби зламу акаунтів, під прицілом держслужбовці та військові

Російські спецслужби активізували спроби зламу акаунтів українців, у фокусі уваги ворога - українські військові і державні службовці, попередили у Держспецзв'язку у четвер, пише УНН.

Російські спецслужби активізували спроби зламу облікових записів українців за допомогою соціальної інженерії. Фахівці фіксують кібератаки, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до облікових записів українських військовослужбовців і співробітників державних установ. Головна мета - шпигунство, компрометація цифрових ідентичностей, крадіжка інформації, виманювання коштів у контактів жертви та створення умов для подальших атак

- повідомили в Держспецзв'язку.

Окремо в установі звернули увагу, що:

  • один із найпоширеніших векторів атак - фішинг за допомогою використання месенджерів. Зокрема, у фокусі хакерів - популярний серед військових месенджер Signal;
    • використання десктопних додатків месенджерів створює додаткові ризики для безпеки;
      • атаки часто реалізуються через емоційно маніпулятивні повідомлення.

        Рекомендації з безпеки

        З огляду на загострення загроз Держспецзв’язку закликає:

        • посилити контроль за дотриманням політики використання месенджерів у секторі безпеки і оборони;
          • не використовувати службові ПК для десктопних версій месенджерів, якщо в цьому немає нагальної потреби;
            • регулярно оновлювати та використовувати унікальні паролі для інших сервісів (або облікових записів), та обмежувати кількість спроб входу;
              • перевіряти активні сесії в акаунтах і негайно завершувати невідомі;
                • не відкривати файли чи посилання, надіслані з невідомих номерів, навіть якщо вони виглядають правдоподібно;
                  • увімкнути двофакторну аутентифікацію.

                    На 82% зросла кількість атак на сектор безпеки у ІІ півріччі торік - Держспецзв'язку08.05.25, 19:57 • 13062 перегляди

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

                    СуспільствоВійнаТехнології
                    Signal
                    Україна
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