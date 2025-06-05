Держспецзв'язку: спецслужби рф активізували спроби зламу акаунтів, під прицілом держслужбовці та військові

Російські спецслужби активізували спроби зламу акаунтів українців, у фокусі уваги ворога - українські військові і державні службовці, попередили у Держспецзв'язку у четвер, пише УНН.

Російські спецслужби активізували спроби зламу облікових записів українців за допомогою соціальної інженерії. Фахівці фіксують кібератаки, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до облікових записів українських військовослужбовців і співробітників державних установ. Головна мета - шпигунство, компрометація цифрових ідентичностей, крадіжка інформації, виманювання коштів у контактів жертви та створення умов для подальших атак