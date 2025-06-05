Госспецсвязи: спецслужбы рф активизировали попытки взлома аккаунтов, под прицелом госслужащие и военные

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду
06:46 • 4706 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 34408 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 72839 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 50731 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 51230 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 49519 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 31632 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29936 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 22102 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 22602 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.1м/с
38%
753мм
Популярные новости

Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

5 июня, 00:50 • 23391 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

5 июня, 01:09 • 12691 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

5 июня, 01:21 • 70370 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

5 июня, 02:20 • 28616 просмотра

Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

5 июня, 02:33 • 10106 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 43768 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 57125 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 118809 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 159885 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 258905 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Юлия Свириденко

Линдси Грэм

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Киев

Запорожская область

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 33867 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 81628 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 258905 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 152320 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 153144 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

ЧатГПТ

Дія (сервис)

9К720 Искандер

Госспецсвязи: спецслужбы рф активизировали попытки взлома аккаунтов, под прицелом госслужащие и военные

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Российские спецслужбы пытаются взломать учетные записи украинцев с помощью социальной инженерии. Под прицелом популярный среди военных мессенджер Signal.

Госспецсвязи: спецслужбы рф активизировали попытки взлома аккаунтов, под прицелом госслужащие и военные

Российские спецслужбы активизировали попытки взлома аккаунтов украинцев, в фокусе внимания врага - украинские военные и государственные служащие, предупредили в Госспецсвязи в четверг, пишет УНН.

Российские спецслужбы активизировали попытки взлома учетных записей украинцев с помощью социальной инженерии. Специалисты фиксируют кибератаки, направленные на получение несанкционированного доступа к учетным записям украинских военнослужащих и сотрудников государственных учреждений. Главная цель - шпионаж, компрометация цифровых идентичностей, кража информации, выманивание средств у контактов жертвы и создание условий для дальнейших атак

- сообщили в Госспецсвязи.

Отдельно в учреждении обратили внимание, что:

  • один из самых распространенных векторов атак - фишинг с помощью использования мессенджеров. В частности, в фокусе хакеров - популярный среди военных мессенджер Signal;
    • использование десктопных приложений мессенджеров создает дополнительные риски для безопасности;
      • атаки часто реализуются через эмоционально манипулятивные сообщения.

        Рекомендации по безопасности

        Учитывая обострение угроз Госспецсвязи призывает:

        • усилить контроль за соблюдением политики использования мессенджеров в секторе безопасности и обороны;
          • не использовать служебные ПК для десктопных версий мессенджеров, если в этом нет острой необходимости;
            • регулярно обновлять и использовать уникальные пароли для других сервисов (или учетных записей), и ограничивать количество попыток входа;
              • проверять активные сессии в аккаунтах и немедленно завершать неизвестные;
                • не открывать файлы или ссылки, отправленные с неизвестных номеров, даже если они выглядят правдоподобно;
                  • включить двухфакторную аутентификацию.

                    На 82% возросло количество атак на сектор безопасности во ІІ полугодии прошлого года – Госспецсвязи08.05.25, 19:57 • 13062 просмотра

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоВойнаТехнологии
                    Signal
                    Украина
                    Brent Oil
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    .
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    S&P 500
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    ,
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    Tesla
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    .
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    Gold
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    ,
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    Gas TTF
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    .
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9