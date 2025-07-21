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Более 500 киберинцидентов и 9 тысяч критических событий выявлено в I полугодии 2025 года - Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Система выявления уязвимостей Госспецсвязи обработала более 3,8 миллиона событий информационной безопасности в первом полугодии 2025 года, выявив 535 киберинцидентов. Основными целями атак стали правительственные и оборонные структуры, а также органы местного самоуправления.

Более 500 киберинцидентов и 9 тысяч критических событий выявлено в I полугодии 2025 года - Госспецсвязи

Система обнаружения уязвимостей (СОВ) Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи обработала в первом полугодии 2025 года более 3,8 миллиона событий информационной безопасности. Почти 9 тысяч из них были классифицированы как критические и требовали немедленного вмешательства специалистов. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

В результате анализа аналитиками безопасности было выявлено и обработано 535 подтвержденных киберинцидентов. Основными целями атак традиционно стали правительственные и оборонные структуры, а также органы местного самоуправления.

Наиболее распространенными типами угроз за этот период стали:

  • сканирование сетей – 34,55%;
    • попытки эксплуатации уязвимостей – 23,66%;
      • неопределенные инциденты – 14,26%;
        • вредоносные подключения – 13,67%;
          • заражение вредоносным программным обеспечением – 7,73%.

            Наиболее активными группировками, атаковавшими информационные ресурсы Украины, стали: UAC-0010 (кибершпионаж) – 164 киберинцидента, UAC-0050 (хищение средств) – 25 киберинцидентов, и UAC-0202 (информационно-психологические операции) – 16 киберинцидентов. В общей сложности на эти три группировки пришлось 38% всех атак за отчетный период.

            Госспецсвязи продолжает расширять покрытие Системы: за первое полугодие было установлено 11 новых сенсоров сбора сетевой телеметрии (NDR) и обеспечена защита более 40 тысяч серверов и рабочих станций с помощью подсистемы защиты конечных точек (EDR)

            - говорится в сообщении.

            Справка

            Система обнаружения уязвимостей – мощный инструмент, состоящий из сложной сети сенсоров, которые постоянно мониторят подозрительную активность в сетях государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

            Госспецсвязи: спецслужбы рф активизировали попытки взлома аккаунтов, под прицелом госслужащие и военные05.06.25, 11:32 • 1996 просмотров

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            ОбществоТехнологии
            Украина
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