В Украине фиксируют с начала года около 15 кибератак ежедневно - Госспецсвязи

С начала 2025 года Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA фиксирует в среднем 15 кибератак в день. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

Также команда отслеживает более 150 кластеров киберугроз (UAC). Отмечается, что основным источником кибератак остается рф.

Специалисты выделяют деструктивные атаки, кибершпионаж, финансово мотивированные атаки.

В частности, речь идет о:

UAC-0010 или Gamaredon/Primitive Bear/Aqua Blizzard (одна из крупнейших угроз);

UAC-0184, UAC-0200 (специализируются на атаках на военнослужащих);

UAC-0218 / UAC-0219 (кража данных);

UAC-0050, UAC-0006 (являются наиболее активными финансово мотивированными кластерами) и т.д.

Киберсоставляющая является неотъемлемой частью современной войны. Тактики, техники и процедуры хакеров постоянно меняются, требуя непрерывного мониторинга, исследования их активности и обмена информацией на международном уровне. Продолжаем прилагать максимум усилий для защиты украинского киберпространства - резюмируют в сообщении.

Напомним

Система выявления уязвимостей Госспецсвязи обработала более 3,8 миллиона событий информационной безопасности в первом полугодии 2025 года, выявив 535 киберинцидентов. Основными целями атак стали правительственные и оборонные структуры, а также органы местного самоуправления.

Украина выразила солидарность с союзниками в ответ на кибератаки РФ