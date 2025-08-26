Україна рішуче налаштована покласти край російській агресії цього року - Сибіга

Україна рішуче налаштована покласти край російській агресії цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі у вівторок, передає кореспондент УНН.

Окремий блок, який ми обговорили з колегами (з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів - ред.), - це мирні зусилля, які сьогодні докладаються задля досягнення справедливого миру, всеосяжного, стійкого миру для України, взаємодію із США. Я поділився оцінками української сторони щодо зустрічі Зеленського з Трампом й проінформував про наші оцінки, наші плани щодо подальших дій на цьому напрямку. Українська сторона рішуче налаштована покласти край російській агресії цього року - сказав Сибіга.

Заява членів формату Україна-Бенілюкс: війна рф має бути припинена відновленням міцного миру

У вівторок, 26 серпня, міністр закордонних справ України провів багатосторонні переговори в Одесі з очільниками МЗС Бельгії Максимом Прево, Люксембургу Ксав'є Беттелем та генеральною директоркою з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллен Баккер.

Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни.