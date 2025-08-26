Украина решительно настроена положить конец российской агрессии в этом году - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решительном намерении Украины положить конец российской агрессии в 2025 году. Он обсудил мирные усилия с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в Одессе.
Украина полна решимости положить конец российской агрессии в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе во вторник, передает корреспондент УНН.
Отдельный блок, который мы обсудили с коллегами (из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов - ред.), - это мирные усилия, которые сегодня прилагаются для достижения справедливого мира, всеобъемлющего, устойчивого мира для Украины, взаимодействие с США. Я поделился оценками украинской стороны относительно встречи Зеленского с Трампом и проинформировал о наших оценках, наших планах относительно дальнейших действий на этом направлении. Украинская сторона решительно настроена положить конец российской агрессии в этом году
Дополнение
Во вторник, 26 августа, министр иностранных дел Украины провел многосторонние переговоры в Одессе с главами МИД Бельгии Максимом Прево, Люксембурга Ксавье Беттелем и генеральным директором по европейским вопросам МИД Нидерландов Хеллен Баккер.
Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны.