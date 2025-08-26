$41.430.15
Эксклюзив
12:42 • 14370 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 41770 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 23590 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 40728 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 23505 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 103742 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 53336 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52828 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176396 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95189 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Теги
Авторы
Украина решительно настроена положить конец российской агрессии в этом году - Сибига

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о решительном намерении Украины положить конец российской агрессии в 2025 году. Он обсудил мирные усилия с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в Одессе.

Украина решительно настроена положить конец российской агрессии в этом году - Сибига

Украина полна решимости положить конец российской агрессии в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции в Одессе во вторник, передает корреспондент УНН.

Отдельный блок, который мы обсудили с коллегами (из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов - ред.), - это мирные усилия, которые сегодня прилагаются для достижения справедливого мира, всеобъемлющего, устойчивого мира для Украины, взаимодействие с США. Я поделился оценками украинской стороны относительно встречи Зеленского с Трампом и проинформировал о наших оценках, наших планах относительно дальнейших действий на этом направлении. Украинская сторона решительно настроена положить конец российской агрессии в этом году

- сказал Сибига.

Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира26.08.25, 16:11

Дополнение

Во вторник, 26 августа, министр иностранных дел Украины провел многосторонние переговоры в Одессе с главами МИД Бельгии Максимом Прево, Люксембурга Ксавье Беттелем и генеральным директором по европейским вопросам МИД Нидерландов Хеллен Баккер.

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Марко Рубио
Дональд Трамп
Люксембург
Бельгия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Одесса