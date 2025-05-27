Україна прагне завершити війну у 2025 році - Сибіга

Україна дуже прагне закінчення війни у 2025 році. Про це в інтерв'ю Libеration сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

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За його словами, Київ вдячний президенту США Дональду Трампу за його зусилля щодо досягнення стабільного та тривалого миру, водночас "треба посилити тиск на росію, без Сполучених Штатів це неможливо".

Росія свідомо маніпулює ситуацією, щоб витіснити їх з мирного процесу. Ми повинні запобігти цьому сценарію - зазначив дипломат.

Він наголосив, що російський дискурс і риторика не змінилися, втім, Україна "ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими".

Ми не приймемо обмеження нашої обороноздатності або будь-які права вето третіх країн щодо вибору наших альянсів - підкреслив Сибіга.

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Він також зазначив, що Київ сподівається на зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним за участі президента США Дональда Трампа.

"Наша принципова позиція також полягає в тому, що Європа повинна бути присутня за столом переговорів. Папа (Римський Лев XIV - ред.) запропонував Ватикан. Але потрібна згода обох сторін. Україна готова", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо

Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що "поки що" щодо продовження переговорного процесу з Україною і щодо місця проведення переговорів "розуміння немає".

За інформацією Bloomberg, лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, однак кремль не зацікавлений у зміні майданчика і очікує, що переговори технічного рівня відновляться в Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якомога швидше, адже український інтерес - не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

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