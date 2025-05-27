Украина стремится завершить войну в 2025 году - Сибига

Украина очень стремится к окончанию войны в 2025 году. Об этом в интервью Libеration сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев благодарен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению стабильного и длительного мира, в то же время "надо усилить давление на россию, без Соединенных Штатов это невозможно".

Россия сознательно манипулирует ситуацией, чтобы вытеснить их из мирного процесса. Мы должны предотвратить этот сценарий - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что российский дискурс и риторика не изменились, впрочем, Украина "никогда не признает временно оккупированные территории российскими".

Мы не примем ограничения нашей обороноспособности или любые права вето третьих стран относительно выбора наших альянсов - подчеркнул Сибига.

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Он также отметил, что Киев надеется на встречу Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным с участием президента США Дональда Трампа.

"Наша принципиальная позиция также заключается в том, что Европа должна присутствовать за столом переговоров. Папа (Римский Лев XIV - ред.) предложил Ватикан. Но нужно согласие обеих сторон. Украина готова", - резюмировал глава МИД.

Напомним

Ранее представитель кремля дмитрий песков заявил, что "пока что" относительно продолжения переговорного процесса с Украиной и относительно места проведения переговоров "понимания нет".

По информации Bloomberg, лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан относительно привлечения россии и Украины к мирным переговорам, однако кремль не заинтересован в изменении площадки и ожидает, что переговоры технического уровня возобновятся в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно быстрее, ведь украинский интерес - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации.

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