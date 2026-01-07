Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
11:31 • 3146 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 11397 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 12297 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 12918 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 13346 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 28554 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 51191 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 140416 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 217461 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 83343 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.2м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 27425 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 32689 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін07:01 • 5108 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 6564 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 21897 перегляди
Публікації
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 568 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 3146 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 60500 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 98012 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 184707 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Львів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 34042 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 53853 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 96635 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 88416 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 83070 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Україна розраховує на прискорення з кластерами для вступу до ЄС під час головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Обговорювалися також посилення санкцій проти росії та зміцнення ППО.

Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС

Україна сподівається під час кіпрського головування у Раді ЄС максимально просунутися з переговорними кластерами для вступу до блоку, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, пише УНН.

Зараз уже розпочалося головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке триватиме протягом першої половини цього року. Працюємо над тим, щоб за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів і вступі України до Євросоюзу. Говорили про це сьогодні з Президентом Кіпру, і розраховую на продуктивну співпрацю

- написав Зеленський.

З його слів, також з лідером Кіпру "обговорили посилення санкцій проти росії, які мають бути доти, доки триває російська агресія та окупація". "Говорили й про зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах PURL і SAFE. Сподіваємося, що підтримка України й надалі буде сильною", - вказав Президент і подякував Кіпру та президенту країни за підтримку.

"Україна буде центральним пріоритетом" кіпрського головування в ЄС: Зеленський зустрівся з президентом Кіпру07.01.26, 12:19 • 1832 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Кіпр