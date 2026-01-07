Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС

Україна сподівається під час кіпрського головування у Раді ЄС максимально просунутися з переговорними кластерами для вступу до блоку, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, пише УНН.

Зараз уже розпочалося головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке триватиме протягом першої половини цього року. Працюємо над тим, щоб за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів і вступі України до Євросоюзу. Говорили про це сьогодні з Президентом Кіпру, і розраховую на продуктивну співпрацю - написав Зеленський.

З його слів, також з лідером Кіпру "обговорили посилення санкцій проти росії, які мають бути доти, доки триває російська агресія та окупація". "Говорили й про зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах PURL і SAFE. Сподіваємося, що підтримка України й надалі буде сильною", - вказав Президент і подякував Кіпру та президенту країни за підтримку.

"Україна буде центральним пріоритетом" кіпрського головування в ЄС: Зеленський зустрівся з президентом Кіпру