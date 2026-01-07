"Україна буде центральним пріоритетом" кіпрського головування в ЄС: Зеленський зустрівся з президентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Кіпру зустрівся з президентом країни Нікосом Христодулідесом, про що останній повідомив у X, вказавши, що "Україна буде центральним пріоритетом головування" Кіпру у Раді ЄС, пише УНН.

Плідна зустріч з Президентом України Зеленським через кілька тижнів після мого візиту до Києва. Кіпр підтверджує свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Як країна, яка досі страждає від наслідків незаконного вторгнення та тривалої військової окупації, ми повністю розуміємо, що стоїть на кону. Україна буде центральним пріоритетом нашого головування та працюватимемо над забезпеченням сталої підтримки на всіх рівнях. Ми твердо стоїмо поруч з вами у вашій роботі над справедливим і міцним миром, міцно заснованим на Статуті ООН та повністю поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України - написав Христодулідес.

Очікується також, що Зеленський візьме участь у церемонії запуску головування Кіпру в Раді ЄС та проведе двосторонні контакти з президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський сьогодні на Кіпрі: що у порядку денному