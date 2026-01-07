$42.560.14
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
"Україна буде центральним пріоритетом" кіпрського головування в ЄС: Зеленський зустрівся з президентом Кіпру

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідесом. Кіпр зробить Україну центральним пріоритетом свого головування в Раді ЄС.

"Україна буде центральним пріоритетом" кіпрського головування в ЄС: Зеленський зустрівся з президентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Кіпру зустрівся з президентом країни Нікосом Христодулідесом, про що останній повідомив у X, вказавши, що "Україна буде центральним пріоритетом головування" Кіпру у Раді ЄС, пише УНН.

Плідна зустріч з Президентом України Зеленським через кілька тижнів після мого візиту до Києва. Кіпр підтверджує свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Як країна, яка досі страждає від наслідків незаконного вторгнення та тривалої військової окупації, ми повністю розуміємо, що стоїть на кону. Україна буде центральним пріоритетом нашого головування та працюватимемо над забезпеченням сталої підтримки на всіх рівнях. Ми твердо стоїмо поруч з вами у вашій роботі над справедливим і міцним миром, міцно заснованим на Статуті ООН та повністю поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України

- написав Христодулідес.

Очікується також, що Зеленський візьме участь у церемонії запуску головування Кіпру в Раді ЄС та проведе двосторонні контакти з президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Юлія Шрамко

