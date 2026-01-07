$42.560.14
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 6612 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 8390 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 9508 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 25901 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 49689 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 136887 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 212001 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 82623 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 90246 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
публикации
Эксклюзивы
"Украина будет центральным приоритетом" кипрского председательства в ЕС: Зеленский встретился с президентом Кипра

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Кипр сделает Украину центральным приоритетом своего председательства в Совете ЕС.

"Украина будет центральным приоритетом" кипрского председательства в ЕС: Зеленский встретился с президентом Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Кипр встретился с президентом страны Никосом Христодулидисом, о чем последний сообщил в X, указав, что "Украина будет центральным приоритетом председательства" Кипра в Совете ЕС, пишет УНН.

Плодотворная встреча с Президентом Украины Зеленским спустя несколько недель после моего визита в Киев. Кипр подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Как страна, которая до сих пор страдает от последствий незаконного вторжения и длительной военной оккупации, мы полностью понимаем, что стоит на кону. Украина будет центральным приоритетом нашего председательства и будем работать над обеспечением устойчивой поддержки на всех уровнях. Мы твердо стоим рядом с вами в вашей работе над справедливым и прочным миром, прочно основанным на Уставе ООН и полностью уважая суверенитет и территориальную целостность Украины

- написал Христодулидис.

Ожидается также, что Зеленский примет участие в церемонии запуска председательства Кипра в Совете ЕС и проведет двусторонние контакты с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский сегодня на Кипре: что в повестке дня

Юлия Шрамко

