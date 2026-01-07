"Украина будет центральным приоритетом" кипрского председательства в ЕС: Зеленский встретился с президентом Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Кипр встретился с президентом страны Никосом Христодулидисом, о чем последний сообщил в X, указав, что "Украина будет центральным приоритетом председательства" Кипра в Совете ЕС, пишет УНН.

Плодотворная встреча с Президентом Украины Зеленским спустя несколько недель после моего визита в Киев. Кипр подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Как страна, которая до сих пор страдает от последствий незаконного вторжения и длительной военной оккупации, мы полностью понимаем, что стоит на кону. Украина будет центральным приоритетом нашего председательства и будем работать над обеспечением устойчивой поддержки на всех уровнях. Мы твердо стоим рядом с вами в вашей работе над справедливым и прочным миром, прочно основанным на Уставе ООН и полностью уважая суверенитет и территориальную целостность Украины - написал Христодулидис.

Ожидается также, что Зеленский примет участие в церемонии запуска председательства Кипра в Совете ЕС и проведет двусторонние контакты с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

