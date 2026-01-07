Украина стремится за полгода максимально продвинуться с кластерами для вступления: Зеленский обсудил с президентом Кипра председательство в ЕС

Украина надеется во время кипрского председательства в Совете ЕС максимально продвинуться с переговорными кластерами для вступления в блок, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, пишет УНН.

Сейчас уже началось председательство Кипра в Совете Европейского Союза, которое продлится в течение первой половины этого года. Работаем над тем, чтобы за это время максимально продвинуться в открытии переговорных кластеров и вступлении Украины в Евросоюз. Говорили об этом сегодня с Президентом Кипра, и рассчитываю на продуктивное сотрудничество - написал Зеленский.

По его словам, также с лидером Кипра "обсудили усиление санкций против россии, которые должны быть до тех пор, пока продолжается российская агрессия и оккупация". "Говорили и об укреплении ПВО, производстве и поставках дронов, участии Кипра в программах PURL и SAFE. Надеемся, что поддержка Украины и в дальнейшем будет сильной", - указал Президент и поблагодарил Кипр и президента страны за поддержку.

"Украина будет центральным приоритетом" кипрского председательства в ЕС: Зеленский встретился с президентом Кипра