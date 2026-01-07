$42.560.14
12:29 • 594 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 4870 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 12635 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 13532 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 13847 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14095 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29145 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51630 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 141806 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 219817 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Львов
Венесуэла
Украина стремится за полгода максимально продвинуться с кластерами для вступления: Зеленский обсудил с президентом Кипра председательство в ЕС

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Украина рассчитывает на ускорение с кластерами для вступления в ЕС во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза. Обсуждались также усиление санкций против россии и укрепление ПВО.

Украина стремится за полгода максимально продвинуться с кластерами для вступления: Зеленский обсудил с президентом Кипра председательство в ЕС

Украина надеется во время кипрского председательства в Совете ЕС максимально продвинуться с переговорными кластерами для вступления в блок, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, пишет УНН.

Сейчас уже началось председательство Кипра в Совете Европейского Союза, которое продлится в течение первой половины этого года. Работаем над тем, чтобы за это время максимально продвинуться в открытии переговорных кластеров и вступлении Украины в Евросоюз. Говорили об этом сегодня с Президентом Кипра, и рассчитываю на продуктивное сотрудничество

- написал Зеленский.

По его словам, также с лидером Кипра "обсудили усиление санкций против россии, которые должны быть до тех пор, пока продолжается российская агрессия и оккупация". "Говорили и об укреплении ПВО, производстве и поставках дронов, участии Кипра в программах PURL и SAFE. Надеемся, что поддержка Украины и в дальнейшем будет сильной", - указал Президент и поблагодарил Кипр и президента страны за поддержку.

"Украина будет центральным приоритетом" кипрского председательства в ЕС: Зеленский встретился с президентом Кипра07.01.26, 12:19 • 1998 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Кипр