Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
Київ • УНН
В Україні запроваджують інформаційну систему для відстеження шляху евакуйованих осіб від виїзду до розміщення. Це дозволить бачити наявні місця та уникнути перевантаження центрів, вже тестується. З червня 2025 року евакуйовано понад 160 тисяч людей.
В Україні посилять цифрову координацію евакуації - запровадять систему, яка дозволить відстежувати шлях людини від виїзду до розміщення. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Посилюємо цифрову координацію евакуації. Запроваджуємо інформаційну систему, яка дозволяє відстежувати шлях людини від виїзду до розміщення, бачити наявні місця й уникати перевантаження центрів. Система вже тестується і буде масштабована по країні
За його словами, транзитні центри працюють постійно. Наразі вони функціонують у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Сумській, Волинській та Херсонській областях – для прийому, первинної допомоги й подальшої маршрутизації людей.
Додамо
З червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано понад 160 000 людей, серед них понад 21 000 дітей і більше 5 000 маломобільних осіб, резюмував Кулеба.