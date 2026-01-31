Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 5508 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 12431 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 13691 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 13247 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 17529 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10706 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24610 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43710 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 49174 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29311 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4м/с
74%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 18068 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 21251 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 13321 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 10250 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 7456 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 17522 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 49171 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 31769 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 36478 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 39727 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 7654 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 13464 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 19002 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 18359 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 18438 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Золото

Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Україні запроваджують інформаційну систему для відстеження шляху евакуйованих осіб від виїзду до розміщення. Це дозволить бачити наявні місця та уникнути перевантаження центрів, вже тестується. З червня 2025 року евакуйовано понад 160 тисяч людей.

Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини

В Україні посилять цифрову координацію евакуації - запровадять систему, яка дозволить відстежувати шлях людини від виїзду до розміщення. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Посилюємо цифрову координацію евакуації. Запроваджуємо інформаційну систему, яка дозволяє відстежувати шлях людини від виїзду до розміщення, бачити наявні місця й уникати перевантаження центрів. Система вже тестується і буде масштабована по країні 

- повідомив Кулеба.

В Україні релокують підопічних ще 8 інтернатів з небезпечних регіонів31.01.26, 16:09 • 408 переглядiв

За його словами, транзитні центри працюють постійно. Наразі вони функціонують у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Сумській, Волинській та Херсонській областях – для прийому, первинної допомоги й подальшої маршрутизації людей.

Додамо

З червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано понад 160 000 людей, серед них понад 21 000 дітей і більше 5 000 маломобільних осіб, резюмував Кулеба.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна