Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
Киев • УНН
В Украине внедряют информационную систему для отслеживания пути эвакуированных лиц от выезда до размещения. Это позволит видеть имеющиеся места и избежать перегрузки центров, уже тестируется. С июня 2025 года эвакуировано более 160 тысяч человек.
В Украине усилят цифровую координацию эвакуации - введут систему, которая позволит отслеживать путь человека от выезда до размещения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Усиливаем цифровую координацию эвакуации. Вводим информационную систему, которая позволяет отслеживать путь человека от выезда до размещения, видеть имеющиеся места и избегать перегрузки центров. Система уже тестируется и будет масштабирована по стране.
По его словам, транзитные центры работают постоянно. Сейчас они функционируют в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Волынской и Херсонской областях – для приема, первичной помощи и дальнейшей маршрутизации людей.
С июня 2025 года с прифронтовых территорий эвакуировано более 160 000 человек, среди них более 21 000 детей и более 5 000 маломобильных лиц, резюмировал Кулеба.