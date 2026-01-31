$42.850.00
15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
10:00
30 января, 18:21
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека

Киев • УНН

 2184 просмотра

В Украине внедряют информационную систему для отслеживания пути эвакуированных лиц от выезда до размещения. Это позволит видеть имеющиеся места и избежать перегрузки центров, уже тестируется. С июня 2025 года эвакуировано более 160 тысяч человек.

Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека

В Украине усилят цифровую координацию эвакуации - введут систему, которая позволит отслеживать путь человека от выезда до размещения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Усиливаем цифровую координацию эвакуации. Вводим информационную систему, которая позволяет отслеживать путь человека от выезда до размещения, видеть имеющиеся места и избегать перегрузки центров. Система уже тестируется и будет масштабирована по стране.

- сообщил Кулеба.

В Украине релоцируют подопечных еще 8 интернатов из опасных регионов31.01.26, 16:09 • 1308 просмотров

По его словам, транзитные центры работают постоянно. Сейчас они функционируют в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Волынской и Херсонской областях – для приема, первичной помощи и дальнейшей маршрутизации людей.

Добавим

С июня 2025 года с прифронтовых территорий эвакуировано более 160 000 человек, среди них более 21 000 детей и более 5 000 маломобильных лиц, резюмировал Кулеба.

Антонина Туманова

