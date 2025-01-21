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Україна планує ввести 900 МВт нової генерації у 2025 році

Україна планує ввести 900 МВт нової генерації у 2025 році

Київ • УНН

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Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації у 2025 році, переважно газової. Проєкти реалізуються за підтримки уряду через спрощені процедури та пільгове кредитування.

У 2025 році Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації, переважно газової. Це продовжить активний розвиток цієї сфери, розпочатий у 2024 році, коли було введено 835 МВт.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Успіхи у впровадженні нових потужностей стали можливими завдяки урядовим ініціативам. Зокрема, були спрощені будівельні процедури, розроблено фінансові програми, як-от пільгове кредитування для ОСББ, громад і підприємств. Це дало змогу швидко запускати нові проєкти, зокрема когенераційні установки, які виробляють електроенергію для власних потреб або для комерційної реалізації.

Хочеться зазначити, що за наявною наразі інформацією, протягом 2025 року буде встановлено ще додатково 900 МВт встановленої потужності нової генерації — це є вагомим, оскільки в більшості це саме розподілена генерація, яка покриває потреби в електричній генерації на місцях. Впродовж поточного опалювального сезону також ми бачимо, що буде реалізація додаткової газової генерації, яка, зокрема, допоможе нам покривати споживання вже протягом цього опалювального сезону

- розповів Колісник.

Уряд також працює над комплексною стратегією розвитку енергосистеми. У співпраці з громадами та військовими адміністраціями були розроблені так звані паспорти енергонезалежності регіонів, які враховують дефіцит потужностей і потребу в модернізації мереж. Це дозволяє ефективно розподіляти ресурси та впроваджувати нові проєкти там, де це найбільш необхідно.

Окрім того, у 2025 році передбачається завершення багатьох проєктів, розпочатих у 2024-му. Значна увага приділятиметься фізичному захисту об’єктів генерації, щоб мінімізувати ризики атак.

Протягом 2025 року є значна кількість технічних умов, які отримані суб’єктами ринку — це проєкти, які на різних стадіях. Десь ще їде обладнання, десь вони вже на останній стадії введення в експлуатацію. На сьогодні ми маємо рекомендації щодо укріплень та фортифікацій, тобто застосування фізичного захисту таких об’єктів для зменшення ризику атаки

- зауважив Колісник.

За його словами, Укренерго та інші учасники ринку активно залучають приватні компанії до генерації, створюючи економічну зацікавленість у розвитку розподілених потужностей. Ці об’єкти не лише знижують навантаження на об'єднану енергосистему, а й стають важливим резервом на випадок дефіциту електроенергії.

Додамо

Розподілена генерація — це децентралізоване виробництво електроенергії поблизу місць її споживання. Вона дозволяє зменшити втрати енергії під час транспортування та підвищити ефективність системи. Такі установки, як правило, невеликі й адаптовані до місцевих потреб.

Це можуть бути когенераційні установки, сонячні панелі, вітрові турбіни, біогазові станції чи мікро-ГЕС. Розподілена генерація сприяє енергетичній незалежності громад і підприємств, знижує навантаження на центральну енергосистему та забезпечує гнучкість у разі кризових ситуацій.

Раніше

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що спільно з Міністерством енергетики затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону України. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Економіка
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