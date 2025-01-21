Украина планирует ввести 900 МВт новой генерации в 2025 году

В 2025 году Украина планирует ввести в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей распределенной генерации, преимущественно газовой. Это продолжит активное развитие этой сферы, начатое в 2024 году, когда было введено 835 МВт.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Успехи во внедрении новых мощностей стали возможными благодаря правительственным инициативам. В частности, были упрощены строительные процедуры, разработаны финансовые программы, такие как льготное кредитование для ОСМД, общин и предприятий. Это позволило быстро запускать новые проекты, в частности когенерационные установки, которые производят электроэнергию для собственных нужд или для коммерческой реализации.

Хочется отметить, что по имеющейся сейчас информации, в течение 2025 года будет установлено еще дополнительно 900 МВт установленной мощности новой генерации - это является весомым, поскольку в большинстве это именно распределенная генерация, которая покрывает потребности в электрической генерации на местах. В течение текущего отопительного сезона также мы видим, что будет реализация дополнительной газовой генерации, которая, в частности, поможет нам покрывать потребление уже в течение этого отопительного сезона - рассказал Колесник.

Правительство также работает над комплексной стратегией развития энергосистемы. В сотрудничестве с общинами и военными администрациями были разработаны так называемые паспорта энергонезависимости регионов, которые учитывают дефицит мощностей и потребность в модернизации сетей. Это позволяет эффективно распределять ресурсы и внедрять новые проекты там, где это наиболее необходимо.

Кроме того, в 2025 году предполагается завершение многих проектов, начатых в 2024-м. Значительное внимание будет уделяться физической защите объектов генерации, чтобы минимизировать риски атак.

В течение 2025 года есть значительное количество технических условий, полученных субъектами рынка - это проекты, которые на разных стадиях. Где-то еще едет оборудование, где-то они уже на последней стадии ввода в эксплуатацию. На сегодня мы имеем рекомендации по укреплениям и фортификаций, то есть применение физической защиты таких объектов для уменьшения риска атаки - заметил Колесник.

По его словам, Укрэнерго и другие участники рынка активно привлекают частные компании к генерации, создавая экономическую заинтересованность в развитии распределенных мощностей. Эти объекты не только снижают нагрузку на объединенную энергосистему, но и становятся важным резервом на случай дефицита электроэнергии.

Добавим

Распределенная генерация - это децентрализованное производство электроэнергии вблизи мест ее потребления. Она позволяет уменьшить потери энергии при транспортировке и повысить эффективность системы. Такие установки, как правило, небольшие и адаптированы к местным потребностям.

Это могут быть когенерационные установки, солнечные панели, ветровые турбины, биогазовые станции или микро-ГЭС. Распределенная генерация способствует энергетической независимости общин и предприятий, снижает нагрузку на центральную энергосистему и обеспечивает гибкость в случае кризисных ситуаций.

Ранее

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что совместно с Министерством энергетики утвердили паспорта энергонезависимости для каждого региона Украины.