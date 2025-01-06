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В Україні затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону

В Україні затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону

Київ • УНН

 • 31806 перегляди

Мінрегіон та Міненерго затвердили паспорти енергонезалежності для всіх регіонів України. Документ дозволить розробити плани розвитку розподіленої генерації з урахуванням особливостей кожної території.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що спільно з Міністерством енергетики затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, затвердження паспортів енергозалежності — важливий крок до ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема газової, що дозволить зміцнити енергетичну стійкість в усіх регіонах.

Відповідний наказ "Про затвердження Переліку паспортів енергетичної стійкості регіонів" № 496/1502 було підписано 31 грудня 2024 року.

"Енергопаспорт регіону є комплексною оцінкою потенціалу розвитку розподіленої генерації в кожному окремому регіоні. Документ дає змогу обласним адміністраціям розробити детальні плани дій, зокрема щодо розвитку розподіленої генерації з урахуванням особливостей кожної території",—йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Міністерство енергетики розпочало паспортизацію енергонезалежності регіонів України для впровадження ефективних рішень.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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