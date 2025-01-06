В Украине утвердили паспорта энергонезависимости для каждого региона

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что совместно с Министерством энергетики утвердили паспорта энергонезависимости для каждого региона Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, утверждение паспортов энергозависимости - важный шаг к эффективному развитию распределенной генерации, в частности газовой, что позволит укрепить энергетическую устойчивость во всех регионах.

Соответствующий приказ "Об утверждении Перечня паспортов энергетической устойчивости регионов" № 496/1502 был подписан 31 декабря 2024 года.

"Энергопаспорт региона является комплексной оценкой потенциала развития распределенной генерации в каждом отдельном регионе. Документ позволяет областным администрациям разработать детальные планы действий, в частности по развитию распределенной генерации с учетом особенностей каждой территории", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что Министерство энергетики начало паспортизацию энергонезависимости регионов Украины для внедрения эффективных решений.