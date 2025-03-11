Україна підходить до переговорів з США "дуже відкрито" - Єрмак

Україна підходить до сьогоднішніх переговорів з офіційними особами США "дуже відкрито", заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН з посиланням на CNN.

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"Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найважливіше: як почати цей процес", - сказав Єрмак журналістам у фойє готелю Ritz-Carlton у Джидді перед зустріччю.

"І ми дуже відкриті, дуже відкриті. І ми хочемо мати дуже конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - зазначив Єрмак.

Як вказує BBC, за даними їх американського партнера CBS, Єрмак заявив, що Україна "готова до дій".

Як пише France Info, керівник ОП дорогою на переговори сказав журналістам: "Ми готові зробити все для досягнення миру".

Єрмак сказав, що гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів є "дуже важливими", щоб росія не могла напасти знову після досягнення угоди, але додав, що пріоритетом для зустрічі є початок процесу у напрямку мирних переговорів з москвою, пише видання.

Він, як вказано, відмовився пояснити, на які поступки Україна готова піти, щоб досягти мирної угоди після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що він і радник з національної безпеки Майк Волц будуть "у режимі слухання".

"Ми дійсно хочемо з'ясувати, яка їхня позиція з цього питання і що вони готові зробити для досягнення миру", - сказав Рубіо журналістам у своєму літаку.

Доповнення

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.