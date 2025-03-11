Украина подходит к переговорам с США "очень открыто" - Ермак

Украина подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США "очень открыто", заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Сейчас мы считаем, что необходимо обсудить самое важное: как начать этот процесс", - сказал Ермак журналистам в фойе отеля Ritz-Carlton в Джидде перед встречей.

"И мы очень открыты, очень открыты. И мы хотим иметь очень конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор с нашими американскими партнерами", - отметил Ермак.

Как указывает BBC, по данным их американского партнера CBS, Ермак заявил, что Украина "готова к действиям".

Как пишет France Info, руководитель ОП по дороге на переговоры сказал журналистам: "Мы готовы сделать все для достижения мира".

Ермак сказал, что гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов являются "очень важными", чтобы россия не могла напасть снова после достижения соглашения, но добавил, что приоритетом для встречи является начало процесса в направлении мирных переговоров с москвой, пишет издание.

Он, как указано, отказался объяснить, на какие уступки Украина готова пойти, чтобы достичь мирного соглашения после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что он и советник по национальной безопасности Майк Уолтц будут "в режиме слушания".

"Мы действительно хотим выяснить, какая их позиция по этому вопросу и что они готовы сделать для достижения мира", - сказал Рубио журналистам в своем самолете.

Дополнение

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.