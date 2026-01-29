$42.770.19
51.230.00
ukenru
10:21 • 1220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 8040 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 2580 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 5774 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 12914 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 20161 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 28516 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 28530 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 24742 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 21831 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 18002 перегляди
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI05:00 • 12642 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики05:26 • 11534 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 14048 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 13324 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 48378 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 77219 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 101769 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 80809 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 99846 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Франція
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 16556 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 43441 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 41545 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 48079 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 50590 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Financial Times
Су-34

Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT

Київ • УНН

 • 2598 перегляди

Україна може значно менше залежати від американських розвідувальних даних, оскільки Європа готова надати інформацію. Це зменшить критичність припинення американської допомоги.

Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT

Впродовж декількох місяців Україна може значно менше залежати від американських розвідувальних даних. З інформацією може допомогти Європа, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

За даними джерел видання, якщо США повністю залишать Київ без допомоги, зокрема без розвідувальних даних, то це стане важким ударом для української армії і, водночас, підштовхне російського диктатора володимира путіна для більш активних дій щодо підкорення України.

Водночас на даний час наслідки припинення американської допомоги для України виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому. Тоді адміністрація США після повернення Дональда Трампа до Білого дому призупинила допомогу Україні. Зокрема, йдеться про обмін розвідувальною інформацією і постачання зброї.

На той момент Україні почали допомагати європейські країни, зокрема, Франція. У січні 2026 року президент Еммануель Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав до створення сильного розвідувального підрозділу для закордонних операцій. Він додав, що перспектива для розвідки - це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Financial Times
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна