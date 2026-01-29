Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT

Впродовж декількох місяців Україна може значно менше залежати від американських розвідувальних даних. З інформацією може допомогти Європа, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

За даними джерел видання, якщо США повністю залишать Київ без допомоги, зокрема без розвідувальних даних, то це стане важким ударом для української армії і, водночас, підштовхне російського диктатора володимира путіна для більш активних дій щодо підкорення України.

Водночас на даний час наслідки припинення американської допомоги для України виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому. Тоді адміністрація США після повернення Дональда Трампа до Білого дому призупинила допомогу Україні. Зокрема, йдеться про обмін розвідувальною інформацією і постачання зброї.

На той момент Україні почали допомагати європейські країни, зокрема, Франція. У січні 2026 року президент Еммануель Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав до створення сильного розвідувального підрозділу для закордонних операцій. Він додав, що перспектива для розвідки - це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України.