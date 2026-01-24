Україні потрібен розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном співставно з найкращими розвідками світу - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав до створення сильного розвідувального підрозділу для закордонних операцій. Він наголосив на важливості бойових та асиметричних операцій для захисту інтересів України.
Україні потрібен спеціальний, сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було співставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, привітавши військових з Днем зовнішньої розвідки, вручивши нагороди та подякувавши за інформацію, аналітику й бойову роботу, пише УНН.
Деталі
"Хочу подякувати за вашу роботу, за вашу службу, подякувати за важливу інформацію, за глибоку аналітику, а також за бойову роботу особливо під час цієї війни. За діпстрайки, які здійснюються СЗРУ. Це надзвичайно важливо, що ви безумовно у складних умовах, і в ситуації, коли у росії на розвідувальну діяльність значно більше ресурсів, грошей. Ви працюєте так, щоб ми в Україні могли вами пишатися і часто перегравати агресора. Ми розуміємо, що ваш потенціал значно більший", - зазначив Президент.
Він додав, що перспектива для розвідки – це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України.
"Саме такий потенціал у вас є. Будемо так і розвивати нашу зовнішню розвідку. Розраховую на продовження ваших дипстрайків та вашої роботи для здобуття необхідної Україні інформації. Важливо, щоб було більше обробки даних і більше ваших даних для нашого суспільства, щоб усі наші люди бачили та цінували вашу роботу так само, як цінуємо ми", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговським і заслухав його доповідь. Йшлось про боротьбу з російськими "тіньовим" флотом, зокрема, танкерами, а також про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі.