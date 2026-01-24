Україні потрібен розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном співставно з найкращими розвідками світу - Зеленський

Україні потрібен спеціальний, сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було співставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, привітавши військових з Днем зовнішньої розвідки, вручивши нагороди та подякувавши за інформацію, аналітику й бойову роботу, пише УНН.

Деталі

"Хочу подякувати за вашу роботу, за вашу службу, подякувати за важливу інформацію, за глибоку аналітику, а також за бойову роботу особливо під час цієї війни. За діпстрайки, які здійснюються СЗРУ. Це надзвичайно важливо, що ви безумовно у складних умовах, і в ситуації, коли у росії на розвідувальну діяльність значно більше ресурсів, грошей. Ви працюєте так, щоб ми в Україні могли вами пишатися і часто перегравати агресора. Ми розуміємо, що ваш потенціал значно більший", - зазначив Президент.

Він додав, що перспектива для розвідки – це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України.

"Саме такий потенціал у вас є. Будемо так і розвивати нашу зовнішню розвідку. Розраховую на продовження ваших дипстрайків та вашої роботи для здобуття необхідної Україні інформації. Важливо, щоб було більше обробки даних і більше ваших даних для нашого суспільства, щоб усі наші люди бачили та цінували вашу роботу так само, як цінуємо ми", - наголосив Зеленський.

