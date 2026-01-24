Україні потрібен розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном співставно з найкращими розвідками світу - Зеленський

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 5172 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 12332 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 19314 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 35250 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 35065 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30726 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26777 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 52811 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 47999 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22014 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу24 січня, 02:31 • 4596 перегляди
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію24 січня, 02:50 • 5814 перегляди
Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти24 січня, 03:13 • 6490 перегляди
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24 січня, 03:49 • 3864 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 6884 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 52811 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 69346 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 87279 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 82733 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 84028 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 2148 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 3366 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 28265 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27871 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42054 перегляди
Україні потрібен розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном співставно з найкращими розвідками світу - Зеленський

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Президент Зеленський закликав до створення сильного розвідувального підрозділу для закордонних операцій. Він наголосив на важливості бойових та асиметричних операцій для захисту інтересів України.

Україні потрібен розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном співставно з найкращими розвідками світу - Зеленський

Україні потрібен спеціальний, сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було співставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, привітавши військових з Днем зовнішньої розвідки, вручивши нагороди та подякувавши за інформацію, аналітику й бойову роботу, пише УНН.

Деталі

"Хочу подякувати за вашу роботу, за вашу службу, подякувати за важливу інформацію, за глибоку аналітику, а також за бойову роботу особливо під час цієї війни. За діпстрайки, які здійснюються СЗРУ. Це надзвичайно важливо, що ви безумовно у складних умовах, і в ситуації, коли у росії на розвідувальну діяльність значно більше ресурсів, грошей. Ви працюєте так, щоб ми в Україні могли вами пишатися і часто перегравати агресора. Ми розуміємо, що ваш потенціал значно більший", - зазначив Президент.

Україні потрібен спеціальний, сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було співставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу

- сказав Зеленський.

Він додав, що перспектива для розвідки – це зовнішні операції не просто впливу, не просто для здобуття даних, здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України.

"Саме такий потенціал у вас є. Будемо так і розвивати нашу зовнішню розвідку. Розраховую на продовження ваших дипстрайків та вашої роботи для здобуття необхідної Україні інформації. Важливо, щоб було більше обробки даних і більше ваших даних для нашого суспільства, щоб усі наші люди бачили та цінували вашу роботу так само, як цінуємо ми", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговським і заслухав його доповідь. Йшлось про боротьбу з російськими "тіньовим" флотом, зокрема, танкерами, а також про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі.

Павло Башинський

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Володимир Зеленський
Україна