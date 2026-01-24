Украине нужен разведывательный юнит, который может действовать за границей сопоставимо с лучшими разведками мира - Зеленский

Украине нужен специальный, сильный разведывательный юнит, который может действовать за границей так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, поздравив военных с Днем внешней разведки, вручив награды и поблагодарив за информацию, аналитику и боевую работу, пишет УНН.

Детали

"Хочу поблагодарить за вашу работу, за вашу службу, поблагодарить за важную информацию, за глубокую аналитику, а также за боевую работу особенно во время этой войны. За дипстрайки, которые осуществляются СВРУ. Это чрезвычайно важно, что вы безусловно в сложных условиях, и в ситуации, когда у россии на разведывательную деятельность значительно больше ресурсов, денег. Вы работаете так, чтобы мы в Украине могли вами гордиться и часто переигрывать агрессора. Мы понимаем, что ваш потенциал значительно больше", - отметил Президент.

Он добавил, что перспектива для разведки – это внешние операции не просто влияния, не просто для получения данных, получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины.

"Именно такой потенциал у вас есть. Будем так и развивать нашу внешнюю разведку. Рассчитываю на продолжение ваших дипстрайков и вашей работы для получения необходимой Украине информации. Важно, чтобы было больше обработки данных и больше ваших данных для нашего общества, чтобы все наши люди видели и ценили вашу работу так же, как ценим мы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским и заслушал его доклад. Речь шла о борьбе с российским "теневым" флотом, в частности, танкерами, а также о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе.