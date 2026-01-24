Украине нужен разведывательный юнит, который может действовать за границей сопоставимо с лучшими разведками мира - Зеленский

$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 5330 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 12526 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 19463 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 35416 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 35179 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30791 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26825 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 52978 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 48105 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22030 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию после отказа Трампа от силового сценария24 января, 02:50 • 6188 просмотра
Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"24 января, 03:13 • 6864 просмотра
Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана24 января, 03:49 • 4168 просмотра
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"24 января, 06:01 • 7284 просмотра
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии06:59 • 3538 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 52978 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 69482 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 87396 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 82829 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 84125 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Харьковская область
Киевская область
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 2254 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 3436 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 28302 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 27921 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 42097 просмотра
Украине нужен разведывательный юнит, который может действовать за границей сопоставимо с лучшими разведками мира - Зеленский

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Президент Зеленский призвал к созданию сильного разведывательного подразделения для зарубежных операций. Он подчеркнул важность боевых и асимметричных операций для защиты интересов Украины.

Украине нужен разведывательный юнит, который может действовать за границей сопоставимо с лучшими разведками мира - Зеленский

Украине нужен специальный, сильный разведывательный юнит, который может действовать за границей так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, поздравив военных с Днем внешней разведки, вручив награды и поблагодарив за информацию, аналитику и боевую работу, пишет УНН.

Детали

"Хочу поблагодарить за вашу работу, за вашу службу, поблагодарить за важную информацию, за глубокую аналитику, а также за боевую работу особенно во время этой войны. За дипстрайки, которые осуществляются СВРУ. Это чрезвычайно важно, что вы безусловно в сложных условиях, и в ситуации, когда у россии на разведывательную деятельность значительно больше ресурсов, денег. Вы работаете так, чтобы мы в Украине могли вами гордиться и часто переигрывать агрессора. Мы понимаем, что ваш потенциал значительно больше", - отметил Президент.

Украине нужен специальный, сильный разведывательный юнит, который может действовать за границей так, чтобы это было сопоставимо с лучшими боевыми внешними разведками мира

- сказал Зеленский.

Он добавил, что перспектива для разведки – это внешние операции не просто влияния, не просто для получения данных, получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины.

"Именно такой потенциал у вас есть. Будем так и развивать нашу внешнюю разведку. Рассчитываю на продолжение ваших дипстрайков и вашей работы для получения необходимой Украине информации. Важно, чтобы было больше обработки данных и больше ваших данных для нашего общества, чтобы все наши люди видели и ценили вашу работу так же, как ценим мы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским и заслушал его доклад. Речь шла о борьбе с российским "теневым" флотом, в частности, танкерами, а также о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе.

Павел Башинский

Политика
Военное положение
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина