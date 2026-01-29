Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT

В течение нескольких месяцев Украина может значительно меньше зависеть от американских разведывательных данных. С информацией может помочь Европа, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

По данным источников издания, если США полностью оставят Киев без помощи, в том числе без разведывательных данных, то это станет тяжелым ударом для украинской армии и, в то же время, подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к более активным действиям по покорению Украины.

В то же время в настоящее время последствия прекращения американской помощи для Украины окажутся не столь критичными, как казалось год назад. Тогда администрация США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом приостановила помощь Украине. В частности, речь идет об обмене разведывательной информацией и поставках оружия.

На тот момент Украине начали помогать европейские страны, в частности, Франция. В январе 2026 года президент Эммануэль Макрон заявил, что теперь его страна предоставляет Украине две трети разведывательной информации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию сильного разведывательного подразделения для зарубежных операций. Он добавил, что перспектива для разведки - это внешние операции не просто влияния, не просто для получения данных, получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины.