10:21 • 1572 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 9528 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 2780 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 6352 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 13207 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 20416 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 28673 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 28608 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 24774 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 21855 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT

Киев • УНН

 • 2782 просмотра

Украина может значительно меньше зависеть от американских разведывательных данных, поскольку Европа готова предоставить информацию. Это уменьшит критичность прекращения американской помощи.

Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT

В течение нескольких месяцев Украина может значительно меньше зависеть от американских разведывательных данных. С информацией может помочь Европа, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

По данным источников издания, если США полностью оставят Киев без помощи, в том числе без разведывательных данных, то это станет тяжелым ударом для украинской армии и, в то же время, подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к более активным действиям по покорению Украины.

В то же время в настоящее время последствия прекращения американской помощи для Украины окажутся не столь критичными, как казалось год назад. Тогда администрация США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом приостановила помощь Украине. В частности, речь идет об обмене разведывательной информацией и поставках оружия.

На тот момент Украине начали помогать европейские страны, в частности, Франция. В январе 2026 года президент Эммануэль Макрон заявил, что теперь его страна предоставляет Украине две трети разведывательной информации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию сильного разведывательного подразделения для зарубежных операций. Он добавил, что перспектива для разведки - это внешние операции не просто влияния, не просто для получения данных, получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины.

Евгений Устименко

