16:50 • 10311 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 16883 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 14443 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 19504 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 45565 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 8680 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26072 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23994 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27780 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18973 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Україна контактує з ЄС щодо 20-го пакету санкцій проти росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, надаючи свої пропозиції. Президент Зеленський наголосив, що ефект від американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній є відчутним.

Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що сьогодні була доповідь керівника зовнішньої розвідки України.

Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно. Нафтовий експорт – це основа російської наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися – росія відчутно втратить 

- повідомив Президент.

За його словами, щонайменше 50 мільярдів доларів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у росії виникав мотив закінчити цю війну.

Таких аргументів будемо робити більше – Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції 

- наголосив Зеленський.

Додамо

Крім того, за словами Президента, Україна контактує й з американською стороною.

Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни. Скорочення російської нафти – це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

