Україна контактує з ЄС щодо 20-го пакету санкцій проти росії - Зеленський

Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що сьогодні була доповідь керівника зовнішньої розвідки України.

Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно. Нафтовий експорт – це основа російської наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися – росія відчутно втратить - повідомив Президент.

За його словами, щонайменше 50 мільярдів доларів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у росії виникав мотив закінчити цю війну.

Таких аргументів будемо робити більше – Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції - наголосив Зеленський.

Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї

Додамо

Крім того, за словами Президента, Україна контактує й з американською стороною.

Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни. Скорочення російської нафти – це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть - резюмував Зеленський.

