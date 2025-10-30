Україна контактує з ЄС щодо 20-го пакету санкцій проти росії - Зеленський
Київ • УНН
Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, надаючи свої пропозиції. Президент Зеленський наголосив, що ефект від американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній є відчутним.
Деталі
Президент повідомив, що сьогодні була доповідь керівника зовнішньої розвідки України.
Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно. Нафтовий експорт – це основа російської наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися – росія відчутно втратить
За його словами, щонайменше 50 мільярдів доларів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у росії виникав мотив закінчити цю війну.
Таких аргументів будемо робити більше – Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції
Додамо
Крім того, за словами Президента, Україна контактує й з американською стороною.
Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни. Скорочення російської нафти – це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть - резюмував Зеленський.
