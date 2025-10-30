Украина контактирует с ЕС по 20-му пакету санкций против россии - Зеленский

Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, даем свои предложения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что сегодня был доклад руководителя внешней разведки Украины.

Есть первые детали относительно эффекта американских и европейских санкций против российских нефтяных компаний, и это довольно ощутимо. Нефтяной экспорт – это основа российской наглости, и если санкции будут сохраняться и усиливаться – россия ощутимо потеряет - сообщил Президент.

По его словам, по меньшей мере 50 миллиардов долларов в следующем году может быть, и это сильный аргумент, чтобы у россии возникал мотив закончить эту войну.

Таких аргументов будем делать больше – Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, даем свои предложения - подчеркнул Зеленский.

Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае

Добавим

Кроме того, по словам Президента, Украина контактирует и с американской стороной.

Рассчитываем, что ключевые государства будут поддерживать именно такой курс. Уже видим, что будет сокращение импорта российской нефти Индией, Китаем, и надо следить, чтобы не было обхода санкций через третьи страны. Сокращение российской нефти – это сокращение российской войны, и по этому поводу не должно быть исключений ни для кого, включая Венгрию. Россияне уже думают и о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что работать они не смогут - резюмировал Зеленский.

Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае