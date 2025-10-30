$42.080.01
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 13818 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 12491 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 17884 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 43126 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 7832 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25743 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23773 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27684 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18916 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Украина контактирует с ЕС по 20-му пакету санкций против россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, предоставляя свои предложения. Президент Зеленский подчеркнул, что эффект от американских и европейских санкций против российских нефтяных компаний ощутим.

Украина контактирует с ЕС по 20-му пакету санкций против россии - Зеленский

Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, даем свои предложения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что сегодня был доклад руководителя внешней разведки Украины.

Есть первые детали относительно эффекта американских и европейских санкций против российских нефтяных компаний, и это довольно ощутимо. Нефтяной экспорт – это основа российской наглости, и если санкции будут сохраняться и усиливаться – россия ощутимо потеряет 

- сообщил Президент.

По его словам, по меньшей мере 50 миллиардов долларов в следующем году может быть, и это сильный аргумент, чтобы у россии возникал мотив закончить эту войну.

Таких аргументов будем делать больше – Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, даем свои предложения 

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Кроме того, по словам Президента, Украина контактирует и с американской стороной.

Рассчитываем, что ключевые государства будут поддерживать именно такой курс. Уже видим, что будет сокращение импорта российской нефти Индией, Китаем, и надо следить, чтобы не было обхода санкций через третьи страны. Сокращение российской нефти – это сокращение российской войны, и по этому поводу не должно быть исключений ни для кого, включая Венгрию. Россияне уже думают и о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что работать они не смогут - резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

