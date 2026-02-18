Угорщина знає причину зупинки "Дружби", дивна відсутність їх заяв про обстріл росією їхньої улюбленої нафтової голки - МЗС
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував провокації Будапешта щодо зупинки роботи нафтопроводу "Дружба".
Угорщина знає причину зупинки нафтопроводу "Дружба", і дивною є відсутність їх заяв з чіткою атрибуцією, що росія обстріляла "їхню улюблену нафтову голку", прокоментував речник МЗС Георгій Тихий провокації Будапешта щодо зупинки роботи "Дружби", пише УНН.
Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу. В такій ситуації для нас виглядають дивними відсутність заяв угорської сторони з чіткою атрибуцією, що росія обстріляла нафтопровід - їхню улюблену нафтову голку, на якій вони сидять
Нагадаємо
Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено, "і воно не відновиться, доки нафта не буде знову відправлена нафтопроводом "Дружба"".
Братислава також повідомила, що словацька компанія Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива до України та інші види експорту.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначав, що "Словаччина може припинити постачання електроенергії до України".