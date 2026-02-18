Угорщина знає причину зупинки "Дружби", дивна відсутність їх заяв про обстріл росією їхньої улюбленої нафтової голки - МЗС

$43.260.09
15:06 • 566 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
14:25 • 3756 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 12689 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 14321 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 13447 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 18617 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21867 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16456 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17305 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25973 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві
18 лютого, 05:31
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare
18 лютого, 06:29
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор
18 лютого, 07:39
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні
09:27
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ
09:58
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
12:34
Ексклюзив
12:34 • 12691 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Угорщина
Словаччина
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
17 лютого, 11:12
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
F-22 Raptor

Угорщина знає причину зупинки "Дружби", дивна відсутність їх заяв про обстріл росією їхньої улюбленої нафтової голки - МЗС

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував провокації Будапешта щодо зупинки роботи нафтопроводу "Дружба".

Угорщина знає причину зупинки "Дружби", дивна відсутність їх заяв про обстріл росією їхньої улюбленої нафтової голки - МЗС

Угорщина знає причину зупинки нафтопроводу "Дружба", і дивною є відсутність їх заяв з чіткою атрибуцією, що росія обстріляла "їхню улюблену нафтову голку", прокоментував речник МЗС Георгій Тихий провокації Будапешта щодо зупинки роботи "Дружби", пише УНН.

Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу. В такій ситуації для нас виглядають дивними відсутність заяв угорської сторони з чіткою атрибуцією, що росія обстріляла нафтопровід - їхню улюблену нафтову голку, на якій вони сидять

– сказав Тихий, якого цитують у МЗС.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено, "і воно не відновиться, доки нафта не буде знову відправлена ​​нафтопроводом "Дружба"".

Братислава також повідомила, що словацька компанія Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива до України та інші види експорту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначав, що "Словаччина може припинити постачання електроенергії до України".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Роберт Фіцо
Словаччина
Угорщина
Україна