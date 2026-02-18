$43.260.09
ukenru
15:06 • 76 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 2948 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 11852 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 13920 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 13077 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 18328 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 21655 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16349 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17255 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25872 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 11852 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 52358 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 67352 просмотра
Lockheed Martin F-22 Raptor

Венгрия знает причину остановки "Дружбы", странное отсутствие их заявлений об обстреле россией их любимой нефтяной иглы - МИД

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал провокации Будапешта относительно остановки работы нефтепровода "Дружба".

Венгрия знает причину остановки "Дружбы", странное отсутствие их заявлений об обстреле россией их любимой нефтяной иглы - МИД

Венгрия знает причину остановки нефтепровода "Дружба", и странным является отсутствие их заявлений с четкой атрибуцией, что россия обстреляла "их любимую нефтяную иглу", прокомментировал спикер МИД Георгий Тихий провокации Будапешта относительно остановки работы "Дружбы", пишет УНН.

Венгрии доподлинно известно с первого дня о причине остановки работы нефтепровода. В такой ситуации для нас выглядят странными отсутствие заявлений венгерской стороны с четкой атрибуцией, что россия обстреляла нефтепровод - их любимую нефтяную иглу, на которой они сидят

– сказал Тихий, которого цитируют в МИД.

Напомним

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены, "и они не возобновятся, пока нефть не будет снова отправлена по нефтепроводу "Дружба"".

Братислава также сообщила, что словацкая компания Slovnaft временно приостанавливает экспорт дизельного топлива в Украину и другие виды экспорта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что "Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
