Венгрия знает причину остановки "Дружбы", странное отсутствие их заявлений об обстреле россией их любимой нефтяной иглы - МИД
Киев • УНН
Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал провокации Будапешта относительно остановки работы нефтепровода "Дружба".
Венгрия знает причину остановки нефтепровода "Дружба", и странным является отсутствие их заявлений с четкой атрибуцией, что россия обстреляла "их любимую нефтяную иглу", прокомментировал спикер МИД Георгий Тихий провокации Будапешта относительно остановки работы "Дружбы", пишет УНН.
Венгрии доподлинно известно с первого дня о причине остановки работы нефтепровода. В такой ситуации для нас выглядят странными отсутствие заявлений венгерской стороны с четкой атрибуцией, что россия обстреляла нефтепровод - их любимую нефтяную иглу, на которой они сидят
Напомним
Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены, "и они не возобновятся, пока нефть не будет снова отправлена по нефтепроводу "Дружба"".
Братислава также сообщила, что словацкая компания Slovnaft временно приостанавливает экспорт дизельного топлива в Украину и другие виды экспорта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что "Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину".