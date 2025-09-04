Угорщина та Словаччина знову вимагають зняття санкцій ЄС з 6 російських олігархів - ЗМІ

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 вересня, 17:28 • 16244 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 26563 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 22395 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 22662 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 42369 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22893 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24352 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22608 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24613 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 46925 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
74%
752мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 257452 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 248724 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 245688 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 239886 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 616 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 15105 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 42371 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 32946 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 46925 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 43710 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto19:15 • 2472 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 7612 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 12046 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 29305 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 42346 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
TikTok

Угорщина та Словаччина знову вимагають зняття санкцій ЄС з 6 російських олігархів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Угорщина та Словаччина просять ЄС скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських бізнесменів. Це необхідно для продовження чинних санкцій проти рф.

Угорщина та Словаччина знову вимагають зняття санкцій ЄС з 6 російських олігархів - ЗМІ

Угорщина та Словаччина знову просять Європейський Союз скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських бізнесменів для продовження низки вже чинних санкцій проти рф. Про це повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що санкції, які зараз охоплюють понад 2600 фізичних та юридичних осіб, мають продовжуватися одностайним рішенням країн-членів ЄС кожні шість місяців, зазвичай в середині березня та середині вересня. До списку, зокрема, входять російський диктатор володимир путін та міністр закордонних справ рф сергій лавров.

У Брюсселі Угорщина, а нещодавно і Словаччина, скористалися своїм правом вето, щоб виключити деякі з найвідоміших імен. Обидві центральноєвропейські країни мають тісні політичні відносини з кремлем і стверджують, що санкції ЄС сильніше вдарили по європейській економіці, ніж по російській

- пише видання.

ЗМІ нагадує, що у березні російський бізнесмен в'ячеслав моше кантор, міністр спорту росії михайло дегтярьов та гульбахор ісмайлова, сестра мільярдера-магната алішера усманова, були виключені з чорного списку після тижнів кропітких дипломатичних переговорів між європейськими чиновниками.

Минулого року подібним чином були виключені аркадій волож, співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс", російський бізнесмен сергій мндоянц, йозеф гамбалек, громадянин Словаччини та голова російського націоналістичного мотоклубу "Нічні вовки" в Європі, та віолетта пригожина, мати покійного російського бізнесмена та лідера найманців "вагнера" євгена пригожина

- йдеться у статті.

За словами кількох неназваних дипломатів ЄС, цього разу Словаччина хоче виключити з санкційного списку усманова, а також бізнесмена михайла фрідмана. Водночас Угорщина наполягає на виключенні зі списку олігархів дмитра мазепіна, петра авена, муси бажаєва та альберта авдоляна.

"Інші країни-члени ЄС запропонували альтернативне рішення: виключення лише одного або двох так званих "слабких випадків", тобто осіб, яких, найімовірніше, все одно виключили б зі списку, оскільки вони були санкціоновані на основі слабких доказів", - пише видання.

Нагадаємо

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти рф, який планують ухвалити у вересні 2025 року.

Британія розширила санкції: мати кадирова та фонд потрапили під обмеження03.09.25, 13:46 • 2836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина