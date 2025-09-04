Угорщина та Словаччина знову вимагають зняття санкцій ЄС з 6 російських олігархів - ЗМІ

Угорщина та Словаччина просять ЄС скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських бізнесменів. Це необхідно для продовження чинних санкцій проти рф.

Угорщина та Словаччина знову просять Європейський Союз скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських бізнесменів для продовження низки вже чинних санкцій проти рф. Про це повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty, інформує УНН. Деталі Зазначається, що санкції, які зараз охоплюють понад 2600 фізичних та юридичних осіб, мають продовжуватися одностайним рішенням країн-членів ЄС кожні шість місяців, зазвичай в середині березня та середині вересня. До списку, зокрема, входять російський диктатор володимир путін та міністр закордонних справ рф сергій лавров. У Брюсселі Угорщина, а нещодавно і Словаччина, скористалися своїм правом вето, щоб виключити деякі з найвідоміших імен. Обидві центральноєвропейські країни мають тісні політичні відносини з кремлем і стверджують, що санкції ЄС сильніше вдарили по європейській економіці, ніж по російській - пише видання. ЗМІ нагадує, що у березні російський бізнесмен в'ячеслав моше кантор, міністр спорту росії михайло дегтярьов та гульбахор ісмайлова, сестра мільярдера-магната алішера усманова, були виключені з чорного списку після тижнів кропітких дипломатичних переговорів між європейськими чиновниками. Минулого року подібним чином були виключені аркадій волож, співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс", російський бізнесмен сергій мндоянц, йозеф гамбалек, громадянин Словаччини та голова російського націоналістичного мотоклубу "Нічні вовки" в Європі, та віолетта пригожина, мати покійного російського бізнесмена та лідера найманців "вагнера" євгена пригожина - йдеться у статті. За словами кількох неназваних дипломатів ЄС, цього разу Словаччина хоче виключити з санкційного списку усманова, а також бізнесмена михайла фрідмана. Водночас Угорщина наполягає на виключенні зі списку олігархів дмитра мазепіна, петра авена, муси бажаєва та альберта авдоляна. "Інші країни-члени ЄС запропонували альтернативне рішення: виключення лише одного або двох так званих "слабких випадків", тобто осіб, яких, найімовірніше, все одно виключили б зі списку, оскільки вони були санкціоновані на основі слабких доказів", - пише видання. Нагадаємо Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти рф, який планують ухвалити у вересні 2025 року. Британія розширила санкції: мати кадирова та фонд потрапили під обмеження