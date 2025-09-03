Британія розширила санкції: мати кадирова та фонд потрапили під обмеження

Велика Британія запровадила нові санкції проти російської федерації. До списку потрапили фонд ахмата кадирова та мати рамзана кадирова, повідомляється на сайті британського уряду, пише УНН.

Ці останні санкції спрямовані проти осіб та організацій, які підтримують та здійснюють цю підступну політику спроб знищення української культури. Це включає такі організації, як фонд ахмата кадирова, який проводить програми перевиховання для українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці. Щодо аймані кадирової, президента фонду та матері чеченського лідера рамзана кадирова, на якого накладено санкції та який пов'язаний з кремлем, то до неї також сьогодні були застосовані санкції