Британія розширила санкції: мати кадирова та фонд потрапили під обмеження
Київ • УНН
Велика Британія запровадила нові санкції проти рф, включивши до списку фонд ахмата кадирова та матір рамзана кадирова. Обмеження стосуються 11 фізичних осіб та організацій, причетних до перевиховання українських дітей.
Велика Британія запровадила нові санкції проти російської федерації. До списку потрапили фонд ахмата кадирова та мати рамзана кадирова, повідомляється на сайті британського уряду, пише УНН.
Деталі
Ці останні санкції спрямовані проти осіб та організацій, які підтримують та здійснюють цю підступну політику спроб знищення української культури. Це включає такі організації, як фонд ахмата кадирова, який проводить програми перевиховання для українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці. Щодо аймані кадирової, президента фонду та матері чеченського лідера рамзана кадирова, на якого накладено санкції та який пов'язаний з кремлем, то до неї також сьогодні були застосовані санкції
Загалом у новому британському списку санкцій перебуває 11 фізичних осіб та організацій. Зокрема, під них підпали молодіжний "Рух перших", організація "Волонтери Перемоги".
Також у списку перебувають:
- заступник прем'єр-міністра татарстану лейла фазлєєва;
- міністр у справах молоді татарстану рінат садиков;
- командир полку чеченського спецназу замід чалаєв;
- керівник федерального підліткового центру валерій майоров.
Трамп розглядає всі варіанти нових санкцій проти росії – міністр фінансів США01.09.25, 23:33 • 4704 перегляди
"Перевиховання" український дітей
Звіти ООН показують, що російська федерація запровадила свою навчальну програму в школах на тимчасово окупованих територіях та запровадила навчання, яке готує дітей до служби в російській армії
Зазначається, що станом на сьогодні понад 19 500 тисяч українських дітей було депортовано до росії. Шість тисяч з них потрапили до мережі таборів для перевиховання.
На сьогоднішній день понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до росії та на тимчасово окуповані території України. З них приблизно 6000 українських дітей було переміщено до мережі таборів перевиховання
Повідомляється, що коли діти потрапляють до таких таборів, вони піддаються індоктринаційним зусиллям, спрямованим на підрив їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв. Ця стратегія бере свій початок з незаконної анексії Криму росією понад 10 років тому.
Ці табори перевиховання спрямовані на поширення російської пропаганди, заохочення проросійського патріотизму та підготовку молоді до військової служби в російських збройних силах. російська влада піддає українських дітей навчальній програмі, яка переписує російську та українську історію, прославляє російські військові дії та пропагує вірність росії, а в деяких випадках включає військову підготовку
Доповнення
Данія запропонувала зміни, що вимагатимуть від імпортерів газу доказів неросійського походження палива. Це закриє лазівку для імпорту російського газу після заборони у 2027 році.