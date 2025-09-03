Британия расширила санкции: мать кадырова и фонд попали под ограничения

Великобритания ввела новые санкции против российской федерации. В список попали фонд ахмата кадырова и мать рамзана кадырова, сообщается на сайте британского правительства, пишет УНН.

Эти последние санкции направлены против лиц и организаций, которые поддерживают и осуществляют эту коварную политику попыток уничтожения украинской культуры. Это включает такие организации, как фонд ахмата кадырова, который проводит программы перевоспитания для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке. Что касается аймани кадыровой, президента фонда и матери чеченского лидера рамзана кадырова, на которого наложены санкции и который связан с кремлем, то к ней также сегодня были применены санкции