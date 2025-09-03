$41.360.01
Эксклюзив
10:05 • 5398 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 10124 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 12527 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 17334 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 26419 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 25870 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 81101 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 104761 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 147549 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 152306 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Британия расширила санкции: мать кадырова и фонд попали под ограничения

Киев

 880 просмотра

Великобритания ввела новые санкции против рф, включив в список фонд ахмата кадырова и мать рамзана кадырова. Ограничения касаются 11 физических лиц и организаций, причастных к перевоспитанию украинских детей.

Британия расширила санкции: мать кадырова и фонд попали под ограничения

Великобритания ввела новые санкции против российской федерации. В список попали фонд ахмата кадырова и мать рамзана кадырова, сообщается на сайте британского правительства, пишет УНН.

Детали

Эти последние санкции направлены против лиц и организаций, которые поддерживают и осуществляют эту коварную политику попыток уничтожения украинской культуры. Это включает такие организации, как фонд ахмата кадырова, который проводит программы перевоспитания для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке. Что касается аймани кадыровой, президента фонда и матери чеченского лидера рамзана кадырова, на которого наложены санкции и который связан с кремлем, то к ней также сегодня были применены санкции

- сообщается на сайте правительства Британии.

Всего в новом британском санкционном списке находится 11 физических лиц и организаций. В частности, под них подпали молодежное "Движение первых", организация "Волонтеры Победы".

Также в списке находятся:

  • заместитель премьер-министра татарстана лейла фазлеева;
    • министр по делам молодежи татарстана ринат садыков;
      • командир полка чеченского спецназа замид чалаев;
        • руководитель федерального подросткового центра валерий майоров.

          Трамп рассматривает все варианты новых санкций против России – министр финансов США01.09.25, 23:33 • 4704 просмотра

          "Перевоспитание" украинских детей

          Отчеты ООН показывают, что российская федерация ввела свою учебную программу в школах на временно оккупированных территориях и ввела обучение, которое готовит детей к службе в российской армии

          - говорится в сообщении.

          Отмечается, что на сегодняшний день более 19 500 тысяч украинских детей были депортированы в россию. Шесть тысяч из них попали в сеть лагерей для перевоспитания.

          На сегодняшний день более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы российскими властями в россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них примерно 6000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания

          - говорится в сообщении.

          Сообщается, что когда дети попадают в такие лагеря, они подвергаются индоктринационным усилиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений. Эта стратегия берет свое начало с незаконной аннексии Крыма россией более 10 лет назад.

          Эти лагеря перевоспитания направлены на распространение российской пропаганды, поощрение пророссийского патриотизма и подготовку молодежи к военной службе в российских вооруженных силах. российские власти подвергают украинских детей учебной программе, которая переписывает российскую и украинскую историю, прославляет российские военные действия и пропагандирует верность россии, а в некоторых случаях включает военную подготовку

          - подчеркнули в сообщении правительства Британии.

          Дополнение

          Дания предложила изменения, которые потребуют от импортеров газа доказательств нероссийского происхождения топлива. Это закроет лазейку для импорта российского газа после запрета в 2027 году.

          Павел Зинченко

