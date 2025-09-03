Британия расширила санкции: мать кадырова и фонд попали под ограничения
Киев • УНН
Великобритания ввела новые санкции против рф, включив в список фонд ахмата кадырова и мать рамзана кадырова. Ограничения касаются 11 физических лиц и организаций, причастных к перевоспитанию украинских детей.
Великобритания ввела новые санкции против российской федерации. В список попали фонд ахмата кадырова и мать рамзана кадырова, сообщается на сайте британского правительства, пишет УНН.
Детали
Эти последние санкции направлены против лиц и организаций, которые поддерживают и осуществляют эту коварную политику попыток уничтожения украинской культуры. Это включает такие организации, как фонд ахмата кадырова, который проводит программы перевоспитания для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке. Что касается аймани кадыровой, президента фонда и матери чеченского лидера рамзана кадырова, на которого наложены санкции и который связан с кремлем, то к ней также сегодня были применены санкции
Всего в новом британском санкционном списке находится 11 физических лиц и организаций. В частности, под них подпали молодежное "Движение первых", организация "Волонтеры Победы".
Также в списке находятся:
- заместитель премьер-министра татарстана лейла фазлеева;
- министр по делам молодежи татарстана ринат садыков;
- командир полка чеченского спецназа замид чалаев;
- руководитель федерального подросткового центра валерий майоров.
Трамп рассматривает все варианты новых санкций против России – министр финансов США01.09.25, 23:33 • 4704 просмотра
"Перевоспитание" украинских детей
Отчеты ООН показывают, что российская федерация ввела свою учебную программу в школах на временно оккупированных территориях и ввела обучение, которое готовит детей к службе в российской армии
Отмечается, что на сегодняшний день более 19 500 тысяч украинских детей были депортированы в россию. Шесть тысяч из них попали в сеть лагерей для перевоспитания.
На сегодняшний день более 19 500 украинских детей были принудительно перемещены или депортированы российскими властями в россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них примерно 6000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания
Сообщается, что когда дети попадают в такие лагеря, они подвергаются индоктринационным усилиям, направленным на подрыв их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений. Эта стратегия берет свое начало с незаконной аннексии Крыма россией более 10 лет назад.
Эти лагеря перевоспитания направлены на распространение российской пропаганды, поощрение пророссийского патриотизма и подготовку молодежи к военной службе в российских вооруженных силах. российские власти подвергают украинских детей учебной программе, которая переписывает российскую и украинскую историю, прославляет российские военные действия и пропагандирует верность россии, а в некоторых случаях включает военную подготовку
Дополнение
Дания предложила изменения, которые потребуют от импортеров газа доказательств нероссийского происхождения топлива. Это закроет лазейку для импорта российского газа после запрета в 2027 году.