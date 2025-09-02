Данія пропонує закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС - Bloomberg

Данія, яка нині головує в Європейському Союзі (ЄС), запропонувала зміни, які вимагатимуть від імпортерів газу надання національним органам влади доказів того, що "блакитне паливо" не має російське походження. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваний документ, інформує УНН.

Зазначається, що Копенгаген запропонував державам-членам ЄС спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Природний газ, що надходить до ЄС через кордони або точки з'єднання між ЄС та росією або білоруссю та через точку з'єднання "Странджа-2"/Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо чи опосередковано, з російської федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного - йдеться у документі.

Вказується, що запропоновані зміни підкреслюють занепокоєння тим, що російський газ все ще може потрапити на ринок ЄС після запровадження заборони. Точно відстежити, де саме було вироблено газ, надзвичайно складно, особливо коли його часто змішують з іншими поставками на шляху до кінцевого споживача.

"Згідно із запропонованою забороною, постачання російського газу за чинними контрактами на термін менше одного року буде припинено не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на постачання за чинними довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027 року", - йдеться у статті.

