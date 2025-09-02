$41.320.06
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Париж
Індія
Данія пропонує закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС - Bloomberg

Київ

 

Данія запропонувала зміни, що вимагатимуть від імпортерів газу доказів неросійського походження палива. Це закриє лазівку для імпорту російського газу після заборони у 2027 році.

Данія пропонує закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС - Bloomberg

Данія, яка нині головує в Європейському Союзі (ЄС), запропонувала зміни, які вимагатимуть від імпортерів газу надання національним органам влади доказів того, що "блакитне паливо" не має російське походження. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваний документ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Копенгаген запропонував державам-членам ЄС спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Природний газ, що надходить до ЄС через кордони або точки з'єднання між ЄС та росією або білоруссю та через точку з'єднання "Странджа-2"/Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо чи опосередковано, з російської федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного

- йдеться у документі.

Вказується, що запропоновані зміни підкреслюють занепокоєння тим, що російський газ все ще може потрапити на ринок ЄС після запровадження заборони. Точно відстежити, де саме було вироблено газ, надзвичайно складно, особливо коли його часто змішують з іншими поставками на шляху до кінцевого споживача.

"Згідно із запропонованою забороною, постачання російського газу за чинними контрактами на термін менше одного року буде припинено не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на постачання за чинними довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027 року", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Уряд Естонії офіційно заборонив імпорт бутану з росії та білорусі. Рішення ухвалили, щоб запобігти використанню цього ресурсу для обходу санкцій Європейського Союзу на зріджений нафтовий газ.

Експорт російського газу до Європи обвалився до найнижчого рівня за пів століття04.08.25, 20:25 • 3653 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Європейський Союз
Данія