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Експорт російського газу до Європи обвалився до найнижчого рівня за пів століття

Київ • УНН

 • 108 перегляди

За січень-липень 2025 року "Газпром" експортував до Європи 9,93 млрд кубометрів газу, що є найнижчим показником з початку 1970-х років. Це сталося після втрати транзиту через Україну, що призвело до майже дворазового падіння обсягів поставок.

Експорт російського газу до Європи обвалився до найнижчого рівня за пів століття

За січень-липень 2025 року "Газпром" експортував до Європи лише 9,93 млрд кубометрів газу, що є найнижчим показником з початку 1970-х років. Після втрати транзиту через Україну обсяги поставок впали майже вдвічі, і до кінця року можуть не перевищити 17 млрд кубів. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Такі цифри підрахував Reuters на основі статистики "Турецького потоку" – останнього трубопроводу, доступного для відправки газу до ЄС. Експерти зазначають, що це різке падіння порівняно навіть з попереднім роком, коли обсяг експорту становив 18,3 млрд кубометрів.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було експортовано 18,3 млрд кубометрів, обсяги скоротилися майже вдвічі. В середньому щомісяця до Європи постачалося 1,4 млрд кубометрів газу. Якщо темп збережеться, то до кінця року експорт до Європи складе лише близько 17 млрд кубометрів — це стане новим антирекордом із початку 1970-х років.

Для порівняння: у 1975 році СРСР експортував до Європи 19,3 млрд кубометрів газу на рік, а вже у 1980-му, після підписання великого контракту з Німеччиною, — 54,8 млрд. На піку, у передвоєнні 2018–2019 роки, "Газпром" постачав до Європи 170–180 млрд кубометрів газу щороку. Після вторгнення в Україну ці обсяги впали до 28 млрд у 2023-му та 32 млрд — у 2024-му.

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З початку 2025 року "Газпром" втратив транзит через Україну. І хоча поставки через "Турецький потік" зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати втрату українського маршруту, який мав пропускну здатність понад 140 млрд кубометрів газу на рік.

Незважаючи на те, що "Газпром" володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами природного газу, компанія опинилася фактично без можливості його продавати й змушена скорочувати видобуток. За даними Росстату, у першій половині 2025 року виробництво газу в Росії зменшилося на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а виробництво скрапленого природного газу (СПГ) — на 5,2%.

У 2024 році "Газпром" добув 416,19 млрд кубометрів газу, з яких лише 355,23 млрд було реалізовано на внутрішньому та зовнішньому ринках. У результаті близько 60 млрд кубометрів залишилися нереалізованими — обсяг, співставний із річним видобутком в ОАЕ (55 млрд кубів) і втричі більший за річне споживання, наприклад, Польщі (20 млрд).

Спроби знайти нові зовнішні ринки збуту виявилися марними: новий газовий контракт із Китаєм досі не підписано, проєкт газового хабу в Туреччині згорнуто. Як писав Reuters, російські чиновники намагаються знайти застосування надлишкам газу: розглядаються варіанти від постачання електростанцій для дата-центрів і штучного інтелекту до підтримки вугільної промисловості за рахунок електроенергії, виробленої з газу.

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Ольга Розгон

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