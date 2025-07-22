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Суд у Нідерландах скасував арешт місцевих активів російського "Газпрому"

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Суд у Гаазі зняв арешт з часток "Газпрому" у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. Арешт був накладений за позовами українських компаній, але суд вирішив, що це може порушити принцип державного імунітету.

Суд у Нідерландах скасував арешт місцевих активів російського "Газпрому"

Суд у Гаазі в Нідерландах зняв арешт з активів російського енергетичного гіганта "Газпром", ідеться у рішенні, опублікованому на сайті суду, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У рішенні, винесеному минулого тижня, зазначено, що йдеться про частки "Газпрому" у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.

"Арешт був накладений у межах двох окремих позовів, поданих українськими компаніями Slavutich-Invest і Zhniva у зв'язку зі збитками, пов'язаними з діями росії в Україні", - пише видання.

Однак нідерландський суд ухвалив, що арешт активів "Газпрому" може порушити принцип державного імунітету, що означає, що нідерландські суди не можуть судити дії іншої держави або державного суб'єкта, зазначає видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Газпром
Reuters
Гаага
Нідерланди
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