Суд в Нидерландах отменил арест местных активов российского "Газпрома"

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
14:31 • 3414 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
14:10 • 11847 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
12:27 • 22979 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
12:17 • 28323 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
11:15 • 27853 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
10:50 • 24100 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
22 июля, 08:08 • 31538 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 56257 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
22 июля, 06:19 • 103881 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
22 июля, 06:15 • 46106 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
67%
743мм
Популярные новости
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 94300 просмотра
Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали22 июля, 07:00 • 44201 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 91196 просмотра
Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана22 июля, 07:38 • 48322 просмотра
Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП10:41 • 56846 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации10:46 • 37128 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 92263 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 95341 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 103887 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 135729 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Хакан Фидан
Рустем Умеров
Йоргос Лантимос
Актуальные места
Украина
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Греция
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 154201 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 247460 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 261099 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 256015 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 254367 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Дія (сервис)
Серия Airbus A320
Dragon 2
Ан-178

Суд в Нидерландах отменил арест местных активов российского "Газпрома"

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Суд в Гааге снял арест с долей "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Арест был наложен по искам украинских компаний, но суд решил, что это может нарушить принцип государственного иммунитета.

Суд в Нидерландах отменил арест местных активов российского "Газпрома"

Суд в Гааге в Нидерландах снял арест с активов российского энергетического гиганта "Газпром", говорится в решении, опубликованном на сайте суда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В решении, вынесенном на прошлой неделе, указано, что речь идет о долях "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

"Арест был наложен в рамках двух отдельных исков, поданных украинскими компаниями Slavutich-Invest и Zhniva в связи с убытками, связанными с действиями россии в Украине", - пишет издание.

Однако нидерландский суд постановил, что "арест активов "Газпрома" может нарушить принцип государственного иммунитета, что означает, что нидерландские суды не могут судить действия другого государства или государственного субъекта", отмечает издание.

Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома24.06.25, 14:02 • 2988 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Газпром
Reuters
Гаага
Нидерланды
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9