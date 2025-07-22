Суд в Нидерландах отменил арест местных активов российского "Газпрома"

Суд в Гааге в Нидерландах снял арест с активов российского энергетического гиганта "Газпром", говорится в решении, опубликованном на сайте суда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В решении, вынесенном на прошлой неделе, указано, что речь идет о долях "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

"Арест был наложен в рамках двух отдельных исков, поданных украинскими компаниями Slavutich-Invest и Zhniva в связи с убытками, связанными с действиями россии в Украине", - пишет издание.

Однако нидерландский суд постановил, что "арест активов "Газпрома" может нарушить принцип государственного иммунитета, что означает, что нидерландские суды не могут судить действия другого государства или государственного субъекта", отмечает издание.

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