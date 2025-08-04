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Экспорт российского газа в Европу обвалился до самого низкого уровня за полвека

Киев • УНН

 • 54 просмотра

За январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. Это произошло после потери транзита через Украину, что привело к почти двукратному падению объемов поставок.

Экспорт российского газа в Европу обвалился до самого низкого уровня за полвека

За январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу всего 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Такие цифры подсчитал Reuters на основе статистики "Турецкого потока" – последнего трубопровода, доступного для отправки газа в ЕС. Эксперты отмечают, что это резкое падение по сравнению даже с предыдущим годом, когда объем экспорта составлял 18,3 млрд кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было экспортировано 18,3 млрд кубометров, объемы сократились почти вдвое. В среднем ежемесячно в Европу поставлялось 1,4 млрд кубометров газа. Если темп сохранится, то до конца года экспорт в Европу составит лишь около 17 млрд кубометров — это станет новым антирекордом с начала 1970-х годов.

Для сравнения: в 1975 году СССР экспортировал в Европу 19,3 млрд кубометров газа в год, а уже в 1980-м, после подписания крупного контракта с Германией, — 54,8 млрд. На пике, в предвоенные 2018–2019 годы, "Газпром" поставлял в Европу 170–180 млрд кубометров газа ежегодно. После вторжения в Украину эти объемы упали до 28 млрд в 2023-м и 32 млрд — в 2024-м.

Суд в Нидерландах отменил арест местных активов российского "Газпрома"22.07.25, 17:02 • 3914 просмотров

С начала 2025 года "Газпром" потерял транзит через Украину. И хотя поставки через "Турецкий поток" выросли на 7% в годовом исчислении, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потерю украинского маршрута, который имел пропускную способность более 140 млрд кубометров газа в год.

Несмотря на то, что "Газпром" обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами природного газа, компания оказалась фактически без возможности его продавать и вынуждена сокращать добычу. По данным Росстата, в первой половине 2025 года производство газа в России уменьшилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство сжиженного природного газа (СПГ) — на 5,2%.

В 2024 году "Газпром" добыл 416,19 млрд кубометров газа, из которых лишь 355,23 млрд было реализовано на внутреннем и внешнем рынках. В результате около 60 млрд кубометров остались нереализованными — объем, сопоставимый с годовой добычей в ОАЭ (55 млрд кубов) и втрое больший годового потребления, например, Польши (20 млрд).

Попытки найти новые внешние рынки сбыта оказались тщетными: новый газовый контракт с Китаем до сих пор не подписан, проект газового хаба в Турции свернут. Как писал Reuters, российские чиновники пытаются найти применение излишкам газа: рассматриваются варианты от поставок электростанций для дата-центров и искусственного интеллекта до поддержки угольной промышленности за счет электроэнергии, произведенной из газа.

Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф04.08.25, 15:41 • 23170 просмотров

Ольга Розгон

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